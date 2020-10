‚Prasečina z okresního přeboru.‘ Slávisty dělily minuty od Ligy mistů, po zásahu videa spílají rozhodčím

Dlouho šlo všechno podle plánu, jenže pak se začaly sny o Lize mistrů bortit. Fotbalisté Slavie nezvládli odvetu s Midtjyllandem, prohráli 1:4 a musí vzít zavděk jen Evropskou ligou. Z Dánska ale cestují ukřivdění – soupeř rozhodl gólem z penalty, která se za podivných okolností opakovala. Tu první přitom brankář Ondřej Kolář chytil. Herning 7:49 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Slavie Ondřej Kolář. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

V 80. minutě se k pokutovém kopu postavil autor první branky dánského celku Sory Kaba, Kolář ale směr střely vystihl a udržel postupové skóre. Jenže jen na chvíli.

Slovinský sudí Damir Skomina byl ve spolupráci s videorozhodčím Massimilianem Irratim nekompromisní. Gólman Slavie prý při penaltě nestál na brankové čáře, i když opakované záběry ukazují, že jestli vůbec, pak ji překročil maximálně o pár centimetrů.

„Dával jsem si na to obzvlášť bacha. Za mě je to strašná prasečina, co tady předvedli rozhodčí, s tím se budu dlouho vyrovnávat,“ popisoval Radiožurnálu zklamaný Kolář.

„Jestli budou řešit milimetry, tak se bude opakovat každá penalta. Jsem z toho znechucený a bolí mě to. Kluci jsou zdrcení, byla to pro nás kudla do zad,“ dodal slávistický brankář.

Podruhé už se domácí nezmýlili. Obránce Scholz pokutový kop proměnil a trenér Jindřich Trpišovský div že nevyletěl z kůže. A ze všeho nejvíc mu vadilo, že si hlavní rozhodčí celou situaci nechtěl sám překontrolovat.

„Šel jsem se ho zeptat, co ho k tomu rozhodnutí vedlo. Řekl mi, že ho upozornil videorozhodčí, že on s tím nemá nic společného. Snažil jsem se mu vysvětlit, že jsme se na ten zápas připravovali čtrnáct dní a jde o hodně, jestli by nemohl dojít padesát metrů a na tu situaci se podívat,“ líčil Trpišovský.

„To se stává tak v okresním přeboru, když se pan rozhodčí ufoukne. Tady se ufoukl hodně, musím říct,“ dodal obránce Vladimír Coufal o mimořádně sporném hvizdu, který rozfoukal všechny slávistické sny o účasti v Lize mistrů.

Dokonce bych rekl, ze Kolar na golmansky standardy je k ty lajne prilepenej... pic.twitter.com/eXz6p9m0Wq — JTVCD (@DCVTJ) September 30, 2020