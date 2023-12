Slavia na prodej? O fotbalový klub má mít zájem Tykač, odhadovaná cena je okolo dvou miliard

Fotbalová Slavia je na prodej. Zájem o ní údajně má miliardář Pavel Tykač, zprávu jako první zveřejnil server inFotbal.cz.

Ani jedna ji strana však nechtěla informaci komentovat. Mluvčí Pavla Tykače Jan Chudomel řekl Radiožurnálu toto: „Četl jsem to, je to spekulace a nemůžu to nijak komentovat. Není k tomu v tuto chvíli opravdu co říct.“

A sdílnější nebyl ani ředitel strategické komunikace fotbalové Slavie Jakub Splavec. „Klub nemá žádné právo, možnost, ani informace, aby komentoval jakékoliv spekulace spojené s vlastnictvím, rozhodováním svého akcionáře,“ vysvětlil Splavec.

Informaci o tom, že Pavel Tykač skutečně jedná o koupi fotbalové Slavie nicméně Radiožurnálu potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje.

Současným majoritním vlastníkem Slavie je společnost CITIC Group. Ta ve finančních problémech koupila v roce 2015 společnost CEFC, kterou o tři roky později vystřídal CITIC - ten má od června 2021 ve Slavii prakticky stoprocentní podíl.

Podle informací týdeníku Euro by měl Tykač získat všech 99,98 procent akcií klubu. Web inFotbal.cz uvádí, že cena se pohybuje kolem dvou miliard korun, a že i po příchodu Tykače by ve vedení Slavie měl zůstat jako předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Kdo je Pavel Tykač?

Někdejší obchodník s počítači v současnosti podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale taky v realitách a financích. Podle magazínu Forbes je Tykač čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem přesahujícím 183 miliard korun.

V 90. letech se o něj zajímala policie kvůli krachu Agrobanky nebo vytunelování CS fondů, jeho stíhaní ale žalobci opakovaně zastavili. V roce 1999 byl krátce poradcem tehdejšího ministra financí Iva Svobody.

Kolem sportu se Tykač dosud pohyboval hlavně jako fanoušek - podporuje právě fotbalovou Slavii a často navštěvuje její zápasy v Edenu. Sponzoruje taky některé aktivity v regionech, kde působí jeho firmy.

Nedávno se například v Litvínově konal čtvrtý ročník mládežnického turnaje Sev.en Hockey Cup pojmenovaného po energetické skupině vlastněné Tykačem. Kromě toho firmy devětapadesátiletého podnikatele podpořily třeba ženský klub házenkářek z Mostu.