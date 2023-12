Věděli jsme, že jsme lepší. Jenom škoda, že jsme dostali blbý gól do šatny, hodnotil výkon Slavie Köstl

Slavia Praha dokázala v předposledním utkání skupiny Evropské ligy obrátit stav a Šeriff Tiraspol porazila 3:2. Sešívaní si tak zajistili postup do jarní vyřazovací části soutěže. „Jsme rádi, že jsme vyhráli, že AS Řím ztratil a že jsme první v tabulce,“ hodnotil po zápase kapitán Jan Bořil. Tiraspol 10:16 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavia Praha vyhrála nad Šeriffem Tiraspol 3:2 | Foto: Aurel Obreja | Zdroj: Profimedia

„Hráli uvolněně, protože už neměli co ztratit. My jsme zase byli namotivovaní, protože chceme být první, tak nám to trošku svazovalo nohy. Od začátku jsme ale věděli, že jsme jasně lepší a dominujeme. Jenom škoda, že jsme v prvním poločase dostali do šatny blbý gól ze standartní situace,“ zmínil Bořil jeden ze zlomových momentů utkání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté pražské Slavie budou hrát v Evropské lize i jarní fázi. Jistotu jim dala výhra 3:2 na hřišti Šerifu Tiraspol

Po celý první poločas Slavia jasně na hřišti dominovala, což už v 19. minutě zúročil Václav Jurečka. Jenže nedostatečný důraz při bránění standardní situace Pražany rozhodil.

„Myslím, že to s námi zatřáslo a to nahrálo Šeriffu i do začátku druhé půle. Šeriff potom využíval toho, v čem je silný, a to jsou přesuny v hlubším bloku. My jsme se tam pak těžko dostávali a měnili jsme i způsob zakládání,“ vysvětloval asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Jenže Tirapsol z rychlého protiútoku udeřil podruhé a ze zápasu, který měla Slavia jasně ve svých rukou, najednou byla honba minimálně za srovnáním skóre. Šancí na to bylo dost, ale postupně je zahodili Dumitrescu, Douděra a Jurečka.

Rozhodující penalta

Z přímého kopu vrátil slávistům psychickou výhodu až v 78. minutě Zafeiris. Závěrečný tlak pak resultoval ve faul na Provoda v pokutovém území a nařízenou penaltu proměnil v nastaveném čase střídající Tijani.

„Spousta lidí mu nevěřila, ale já ho vidím každý den na tréninku a vím, že takovéto situace proměňuje. Tyhle útočníci si to mají brát a já jsem rád, že si to zrovna vzal on a proměnil,“ chválil Tijaniho kapitán Bořil.

Slavia zvládla gólovou přestřelku na půdě Tiraspolu a zvítězila 3:2, Evropskou ligu bude hrát i na jaře Číst článek

Jak důležitý gól v nastavení to byl, zjistili slávisti až několik minut po zápase. Příhodně pro Pražany totiž skončil druhý zápas v jejich skupině mezi Servette Ženeva a As Řím.

„Když jsme se dozvěděli, že remizovali, tak jsme se radovali o to víc. Jsme rádi, že jsme vyhráli, že AS ztratilo a že jsme první. Samozřejmě nejvíc šťastní jsme byli, že jsme otočili. O výsledku zápasu Říma a Ženevy jsme se dozvěděli až potom, takže jsme se radovali dvakrát,“ doplnil Bořil.

Slavia je díky remíze AS Řím se Ženevou na prvním místě o dva body před italským celkem. V posledním utkání doma přivítá Ženevu a jakákoliv výhra bude pro Pražany znamenat první místo v tabulce.

️ Asistent trenéra Jaroslav Köstl mluvil po výhře na hřišti Tiraspolu o průběhu utkání, komunikaci s trenérem Jindřichem Trpišovským, změnách v průběhu druhé půle, penaltě v závěru i šancích na první místo ve skupině.



Celý rozhovor najdete na webu ➡️ https://t.co/ZRLZVSz7MY pic.twitter.com/NqPyr0nzpJ — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) December 1, 2023