Rekord Petra Čecha odolal. V utkání s Příbramí skončila Kolářova neprůstřelnost

Pozorovat radost protihráčů z gólu, to už si Ondřej Kolář v lize snad i odvykl. Naposledy se mu to stalo 21. července v Teplicích, pak osmkrát v řadě vychytal čisté konto, proti Olomouci a Mladé Boleslavi přestál penaltu. Teď ale inkasoval od týmu, od kterého se to snad čekalo nejméně. Vždyť Příbram se zatím v téhle sezóně venku netrefila ani jednou.

„Měl jsem z toho zápasu respekt, protože jsme hráli po reprezentační pauze a všichni víme, jak je složité se do toho zpátky dostat,“ řekl Ondřej Kolář Radiožurnálu.

Po pár minutách utkání s Příbramí se reprezentační gólman dostal na druhé místo historické tabulky neprůstřelnosti v české lize. Zůstal před ním jen nejlepší tuzemský brankář poslední doby Petr Čech. Aby ho Kolář překonal, musel by vydržet ještě o 114 minut déle.

„Nebudu lhát, mrzí mě to. Navíc v takovém zápase, ve kterém jsme od začátku hráli dobře, nedali jsme nějaké šance. V kabině se to hodně omílalo, všude se o tom rekordu mluvilo a sám jsem to měl v hlavě. Jsem i trochu rád, že to ze mě teď spadne, a třeba začneme v Plzni znovu,“ uvedl slávistický brankář.

A co takhle začít ještě dřív se sbíráním minut do statistiky neprůstřelnosti v Lize mistrů?

„To by bylo krásné. Můžeme hrát s každým, když budeme hrát organizovaně, tak gól dostat nemusíme. A věřím, že i nějaký dáme,“ dodal.

Pro připomenutí – fotbalisty Slavie včetně Ondřeje Koláře ve středu čeká slavná Barcelona s jedním z nejlepších hráčů všech dob Lionelem Messim.