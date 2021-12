Potřebuji si v hlavě srovnat, co se vlastně stalo, lituje ostravský Almási zahozené penalty proti Slavii

Fotbalisté Slavie Praha vedli na hřišti Baníku Ostrava 2:0, ve druhém poločase ale přišel ohromný zvrat domácích na 3:2 v jejich prospěch. Slavie bez dvou vyloučených přesto vyrovnala a v nastaveném čase znovu mohla přijít i o vydřený bod. Ale domácí Ladislav Almási v nastaveném čase neproměnil penaltu. Ostrava 8:58 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Almási | Zdroj: Profimedia

Tolik zvratů a událostí by vystačilo snad na pět zápasů. Ale poslední utkání podzimní části fotbalové ligy Baník Ostrava - Slavia Praha nabídlo scénář, který zvedal ze sedadel.

„Kdo by asi čekal takový scénář, tak se tomu ani nedalo věřit. Slavia hrála v prvním poločase fantasticky, ve druhém přišli hráči, kteří jsou víc soubojoví a rychlejší. Myslím, že to vycházelo od začátku. Vytěžíme z toho tři góly, penaltu a ten zápas nevyhrajeme. Dneska jsme to měli, i když to bylo proti Slavii a v osmi lidech, tak jsme to měli zvládnout,“ popisoval pro Radiožurnál ve stručnosti drama trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana.

Podobně trefně se k hodnocení připojil i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Mrzela ho první červená karta pro Oscara Dorleyho.

„To je zápas, kdy jsou oba týmy jsou - slušně řečeno - naštvaný. Asi tak bych to zhodnotil, byla to taková pachuť pro oba týmy. Pro nás z toho pohledu, že jsme odehráli skvělou první půli a zaslouženě vedli dva nula, pak během šesti minut druhý půle jsme ten zápas vlastní nedisciplinovaností otočili úplně někam jinam,“ zhodnotil Trpišovský.

Slavia díky Tomáši Holešovi i bez dvou vyloučených hráčů srovnala na 3:3. Před trestným kopem fauloval v té době hrdina zápasu domácí útočník Ladislav Almási.

Zahozená penalta

A v nastaveném čase mohl opt rozhodnout, ale druhou penaltu v zápase už neproměnil. Takže u něho byly pocity z utkání těžko popsatelné.

„Toto jsem ještě asi nezažil. Člověku se podaří dát dva góly a v poslední minutě má šanci dát hattrick a vyhrát svému týmu zápas. Nemůžu teď říct, jaké jsou to pocity, ale určitě jsou nějaké pozitivní ale i negativní. Potřebuji dva týdny na to, abych si v hlavě srovnal, co se vlastně stalo.“ doplnil baníkovský střelec.

Slavia díky zisku bodu vede tabulku první ligy po podzimní části o bod před Plzní, Baník je pátý.

Fortuna liga (PLATNÉ K 20. 12. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 15 3 1 51:14 48 2. Plzeň 19 15 2 2 36:13 47 3. Sparta 19 14 3 2 46:22 45 4. Slovácko 19 12 3 4 38:22 39 5. Ostrava 19 10 6 3 41:25 36 6. Ml. Boleslav 19 8 2 9 29:28 26 7. Hr. Králové 19 6 7 6 24:26 25 8. Č. Budějovice 19 7 4 8 26:30 25 9. Liberec 19 7 3 9 17:25 24 10. Olomouc 19 5 7 7 31:28 22 11. Zlín 19 5 4 10 23:37 19 12. Bohemians 1905 19 5 3 11 27:44 18 13. Pardubice 19 4 5 10 24:41 17 14. Jablonec 19 3 7 9 14:34 16 15. Teplice 19 3 2 14 19:37 11 16. Karviná 19 0 5 14 16:36 5