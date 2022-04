Ztráta Plzně pro nás byla motivace, přiznal slávista Provod. Ve své hře ještě cítí po zranění rezervy

Fotbalisté Slavie jsou novým lídrem nejvyšší soutěže. V neděli si na domácím stadionu poradili s Pardubicemi 4:0 a před Plzní mají v čele tabulky jednobodový náskok. Dvěma góly k tomu přispěl Lukáš Provod, pro kterého to byly první ligové trefy po dlouhé rekonvalescenci. Praha 16:25 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník fotbalové Slavie Lukáš Provod (archivní foto) | Foto: John Walton | Zdroj: Reuters

„Co se týče fyzické kondice, tak to pořád není stoprocentní. Cítím tam určité rezervy. Ale jsem rád, že zase můžu dělat to, co mě baví, protože jsem byl deset měsíců zavřený v posilovně a šlapal na kole,“ řekl Provod Radiožurnálu.

V utkání s Pardubicemi, které pro něj bylo teprve třetí po návratu na trávník, nejprve v prvním poločase proměnil pokutový kop a po změně stran zvýšil na 2:0 střelou zevnitř pokutového území. Svého svěřence nejen za góly chválil i trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

„Je to hráč, se kterým je radost pracovat, obrovský profesionál. Jeho projev je dominantní, i když po zranění mu logicky některé věci ještě chybí. Ale přijde mi, že ještě vyspěl mentálně, na hřišti se strašně dobře rozhoduje,“ těšilo Trpišovského.

Proti Pardubicím na Provodovy branky navázali ještě Ivan Schranz a Ibrahim Traoré. Díky tomu tak slávisté znovu zaujali první místo v ligové tabulce o bod před Viktorií Plzeň, která pouze remizovala v Olomouci.

„Ten zápas jsme sledovali, ztráta Plzně pro nás byla motivace. Hecovali jsme se před zápasem, že to je titulový zápas. Bylo to pro nás i dobře, že jsme nic nepodcenili,“ dodal Provod.