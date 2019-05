‚Rozhodují centimetry.‘ Slavia ustála klíčovou šanci Plzně, pak zvýšila náskok

Fotbalisté Slavie jsou velmi blízko od mistrovského titulu. V přímém souboji o první místo v tabulce porazili Plzeň 3:1 a jejich pozice je zase o něco komfortnější. Přitom stačilo málo a v Edenu mohlo být všechno jinak. Praha 9:36 13. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boj o první místo mezi Slavií a Plzní | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

V Edenu to po zápase připomínalo skoro mistrovské oslavy, fanoušci ze severní tribuny zvali k děkovačce trenéra Jindřicha Trpišovského, kterého tou dobou těšil čerstvě vybojovaný a už jenom těžko dostižný pětibodový náskok tři kola před koncem nadstavby.

Ale nechybělo moc, aby musel slávistický kouč na konci zápasu vymýšlet, jak otočit výsledek. Ještě za stavu 0:0 totiž po jedné z mála útočných akcí plzeňského týmu Jan Kovařík zblízka trefil tyčku.

„Myslím, že jsem to řešil dobře. I tou střelou na první tyč. Bohužel tyčka je smůla, byl to stěžejní moment utkání,“ povzdechl si Jan Kovařík.

V 62. minutě se možná nerozhodovalo jen o osudu utkání, ale i celé soutěže, protože trefit se jen o pár centimetrů víc doleva, mohli mít fotbalisté Plzně najednou obrovskou šanci na titul. I v sezoně, ve které byli slávisté dlouho dominantní.

„Kdybychom dali první gól my, možná by to dopadlo úplně jinak. Ale na ‚možná‘ se nehraje,“ zdůraznil na Radiožurnálu trenér Plzně Pavel Vrba, že jsou slávisté díky gólům v závěru a výhře 3:1 už velmi blízko titulu.

K radosti kouče Jindřicha Trpišovského: „Byl to zlom v zápase. Pokud bychom dostali gól, bylo by to komplikované. Navíc z jejich první šance, Plzeň umí být produktivní. Skončilo to na tyči, někdy rozhodují centimetry. Třeba jako nám v Liberci,“ připomněl trenér Jindřich Trpišovský, že i fotbalistům Slavie občas chyběl jen kousek a boj o titul mohl být možná rozhodnutý už dřív.

„Bude to samozřejmě hodně těžké. Je to pět bodů a tři zápasy do konce, ale samozřejmě budeme bojovat dál,“ ještě doufá plzeňský záložník Jan Kovařík.

‚Recept je zůstat klidný‘

Červenobílí mají znovu bezpečný polštář v čele ligy. V průběhu základní části měli i devítibodový náskok, fanoušci je obdivovali za útočný fotbal s hodně góly i šancemi, jenže z devíti bodů zůstaly po posledních ne zrovna vydařených týdnech body dva, takže Plzeň mohla po přímém souboji slávisty předstihnout.

„Snažili jsme se dělat všechno stejně jako na každý zápas. Recept je zůstat klidný. Věřili jsme tomu, že když podáme standardní výkon, můžeme být úspěšný. Jde o to nachystat si hlavu, že je to stejný zápas jako vždycky. Nevnímat, že je zápas extra důležitý, protože to vám může svázat nohy,“ prozrazuje slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

S nepříjemnou situací se sešívaní vyrovnali, Plzeň porazili, znovu se jí v tabulce vzdálili, takže i kapitán Západočechů Patrik Hrošovský uznává, že naděje na obhajobu titulu jsou pryč: „Asi ano, ta šance už je jen teoretická,“ poznamenal.

Dokonce se může stát, že si slávisté zajistí titul už ve středu večer vítězstvím nad Jabloncem, pokud v odpoledním šlágru Plzeň neporazí Spartu.

„Na tohle nesmíme koukat. Víme, jak Jablonec na Slavii, že mu to tady jde. Nečeká nic jednoduchého,“ varuje záložník a střelec prvního gólu Lukáš Masopust. Nad tím, že by Slavia přišla o titul, už ale odmítá přemýšlet.