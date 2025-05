Zápas Slavie s Plzní byl podle Trpišovského odměna pro diváky. ‚Dáváme do toho pořád všechno,‘ dodává

Ani tři vstřelené góly nestačili fotbalistům plzeňské Viktorie k bodovému zisku na hřišti Slavie. V souboji dvou nejlepších celků současného ročníku Chance ligy vedli v nadstavbové skupině o titul ve vršovickém Edenu 3:1, ale nakonec prohráli 3:4. Pražané nastupovali do zápasu poprvé jako jistí mistři aktuální sezony a na atmosféře to bylo znát už dlouho před začátkem souboje.

„Mrzí to určitě hodně, takový náskok se tady nedělá často, Pak totální kolaps, to by se nemělo stávat,“ zněl po utkání zklamaně kapitán plzeňské Viktorie Lukáš Kalvach.

Jeho tým nebyl daleko od toho, aby jako první v této ligové sezoně získal v Edenu bod nebo dokonce body, aby si tím pojistil druhé místo v tabulce. Ale ani vedení 3:1 v druhé půli mu nestačilo. „Bylo to blízko, je to velká škoda, protože v boji o druhé místo by nám to hodně pomohlo a budeme muset zase zabrat,“ dodává smutně Kalvach.

„Pro nás vítězný zápas, ale s vynikajícím výkonem obou týmů. Jsme šťastný pro tu návštěvnost, pro lidi, co přišli. Byli skvělý a fantastický. V zápase bylo dost zlomových momentů, za což jsme rádi,“ těšilo kouče Slavie Jindřicha Trpišovského.

Jeho svěřenci ani v utkání proti kvalitnímu soupeři už jako jistí šampioni nepřišli o vítěznou sérii. Zatím vyhráli všech 16 domácích ligových zápasů této sezony.

„Nejde ani tak o výsledek, ale ukázat lidem, že do toho chceme dát všechno. Chceme jim poděkovat za celou sezonu, za to, jak za námi jezdí a všechno připravují. Aby na našem výkonu pořád bylo vidět, že máme chuť a dáváme do to všechno, i když už je rozhodnuto,“ uzavírá kouč Sešívaných.

Fotbalisté Slavie mohou fanoušky potěšit i za týden, kdy je čeká domácí derby se Spartou. Plzeň bude hájit druhou příčku v tabulce v důležitém duelu proti ostravskému Baníku.