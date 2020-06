Plzeňský kapitán Brabec: O únavě nemůže být řeč, titul jsme ztratili už na podzim

Podle kapitána fotbalistů Plzně Jakuba Brabce rozhodla o obhajobě titulu Slavie podzimní část ligové sezony. Sedmadvacetiletého stopera mrzelo, že Západočeši neuspěli v důležitých utkáních a body ztráceli i se slabšími soupeři, kvůli čemuž po podzimu ztráceli na červenobílé 16 bodů. Pražané ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul porazili Viktorii 1:0 a tři zápasy před koncem ročníku mají na Plzeň nedostižný devítibodový náskok. Praha 6:00 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový obránce Jakub Brabec | Zdroj: Reuters

„Spíš se ohlížím zpětně, že je škoda, že některé zápasy jsme promarnili třeba na podzim, ať už doma se Slavií, kdy jsme taky nezvládli vyhrát (0:1). To rozhodlo o titulu, že důležitá utkání jsme nezvládli a i proti slabším jsme bohužel na podzim ztráceli. To se nám dneska vymstilo, snažili jsme se o naději do poslední chvíle a to se nám bohužel ani dneska nepovedlo,“ řekl v nahrávce pro média Brabec.

Plzeň v prosinci místo Pavla Vrby převzal Adrian Guľa a mužstvo se pod jeho vedením přiblížilo Slavii na šest bodů. Slovenský kouč zažil ve 12. ligovém utkání na lavičce Západočechů první prohru. „Určitý pokrok jsme udělali, to je jednoznačné, a samozřejmě v tom musíme pokračovat dál. Musíme navázat na ta lepší utkání, která jsme měli. I dneska si nemyslím, že to bylo nějak špatné. Spíš jsme se nedostávali do vyložených šancí. Musíme na tom zapracovat,“ uvedl český reprezentant.

„Nedostali jsme se do nějaké tutové šance za celých 90 minut, ani Slavia toho tolik neměla, bylo to taktické utkání, čekali jsme na příležitost. Bohužel Slavia nám nedovolila vytvořit si žádnou příležitost,“ konstatoval sparťanský odchovanec.

Podle něj se na týmu neprojevil ani náročný program. Zatímco například Slavia měla mezi koncem základní části a začátkem nadstavby téměř týden volno, Plzeň hrála minulou středu semifinále domácího poháru proti Spartě, které podlehla 1:2.

„O únavě bych vůbec nechtěl mluvit. Pravidla jsou jasná. Věděli jsme, do čeho jdeme. Naopak si myslím, že jsme si to užívali i tím jak se nám dařilo, a všichni si nějakým způsobem i plnili sen. Věřím, že když ta utkání přicházela takhle za sebou, tak jsme se trochu cítili jako v Anglii,“ prohlásil Brabec.

Viktoria má tři kola před koncem jisté druhé místo. Ve zbytku ročníku ji čekají Sparta, Ostrava a Liberec. „Teďka bezprostředně jsme smutní. Už jsme druzí. Vždycky leží další tři body na hřišti a budeme se třeba tímhletím připravovat na další sezonu,“ řekl někdejší hráč Žižkova, Sparty, Brna, Genku a Rizesporu.