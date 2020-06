‚Máme mečbol při vlastním podání.‘ Slavia může po šlágru slavit titul, Plzeň bere jen výhru

Vybojovat titul v přímém souboji s jediným konkurentem, to je něco mimořádného. Naposledy se to před osmi lety poštěstilo Liberci proti Plzni, sparťané si zase vybaví euforický triumf nad Slavií z roku 2000. Teď to můžou prožít právě slávisté.

„Je to jako v tenise. Máme mečbol při vlastním podání a je na nás, jestli se na to připravíme tak, abychom ho dokázali proměnit,“ řekl trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

„Jsme krůček od velkého snu. Přichází s tím i lehká nervozita, což je dobře, protože kdybychom ji neměli, tak by to znamenalo, že nám na tom moc nezáleží,“ doplnil pravý bek Vladimír Coufal.

Plzeňský obránce Lukáš Hejda si zase uvědomuje, že Plzeň má poslední šanci něco s bojem o titul udělat. „Pro nás je to asi klíčový zápas. Hraje se o všechno a my už bereme jenom výhru,“ řekl vzhledem k šestibodovému manku. A právě proto trenér Slavie očekává atraktivní útočný fotbal.

„Plzeň ví, že musí vyhrát, na druhou stranu my také nejsme tým, který by betonoval a soustředil se na obranu. Bude to otevřený zápas a pak bude záležet, kdo bude produktivnější,“ uvedl Trpišovský.

Bývalý kapitán Slavie Karol Kisel si myslí, že sešívaní získají titul bez ohledu na výsledek středečního šlágru. „Mají náskok, zkušenosti z Ligy mistrů… Musel by se stát zázrak, aby to nedotáhli,“ podotkl Kisel.

I kdyby totiž slávisté prohráli, stále budou mít situaci ve svých rukou, stačilo by jim vyhrát dva ze tří zbývajících zápasů. Pokud by remizovali, tak dokonce jen jeden.

Souboj Slavie s Plzní začne ve 20.00 a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál. Server iRozhlas.cz nabídne textový online přenos.