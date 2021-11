Tři červené v jednom týmu jsem nikdy nezažil, řekl Trpišovský o zápasu Slavie s Plzní

Měl to být pohledný fotbal, místo toho to byla bitva. Fotbalisté Slavie porazili ve třináctém ligovém kole Plzeň 2:0, prakticky celý zápas ale hráli přesilovku. V jedenácté minutě se totiž nechal vyloučit plzeňský Radim Řezník. Potom následovaly červené karty ještě pro spoluhráče Luďka Pernicu a Jhona Mosqueru. Praha 9:35 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Pernica z Plzně dostává červenou kartu od rozhodčího Pavla Fraňka | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Šli jsme do zápasu s nějakým plánem, Plzeň určitě taky a samozřejmě tohle změnilo ráz zápasu,“ reagoval Jindřich Trpišovský na vyloučení plzeňského obránce Řezníka, které výrazně ovlivnilo průběh celého utkání.

Situace, kdy během zápasu vidí červenou kartu hned tři fotbalisté, byla i pro zkušeného trenéra nová. „Nezažil jsem to nikdy, akorát když jsme se nesešli v nižších soutěžích, bylo nás třeba méně, pak se někdo zranil a postupně odpadávali. Jednou jsem zažil nedohraný zápas, protože jsme nastoupili v osmi, pak se jeden zranil a nedohráli jsme to, kdybych to měl zlehčit. Nezažil jsem to. Samozřejmě i pro hráče je to nestandardní situace,“ řekl Trpišovský.

Jindřich Trpišovský totiž musel přeskupit svůj tým tak, aby více podpořil ofenzivu.

Mnohem větší problémy se změnami v rozestavení na hřišti měl ale logicky trenér Viktorie Michal Bílek. Dvě vyloučení bral sportovně. Po třetí červené kartě už neudržel emoce na uzdě a cítil křivdu.

„To třetí se mi nezdálo jako zákrok, kdy by měla padnout karta. Taky tam byl zákrok u naší lavičky, kdy (Ubong) Ekpai trefil Mosqueru do hlavy, ani se nepískal faul a taky to byl žlutý zákrok. Nevím. Jak jsem řekl, nemůžu se vyjadřovat k červeným kartám, protože jsem to opravdu neviděl,“ citoval Bílka Radiožurnál.

Minimálně po žluté, ne-li červené kartě volala také strkanice, do které byl zapletený Slávista Michael Krmenčík, který v minulosti hájil barvy Viktorie. Kritiku vzbudila také jeho oslava gólu do sítě svého bývalého klubu.

Současný trenér Západočechů, Michal Bílek, jeho chování na hřišti jen stroze okomentoval: „To je jeho svědomí.“

Viktoria Plzeň zůstává v nejvyšší fotbalové lize na prvním místě. Před druhou Slavií už má ale náskok jen jeden bod.