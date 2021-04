Na Arsenal jsme neměli, přiznal Trpišovský. Slavia jde podle kouče nahoru, na únavu porážku nesváděl

Přestože se fotbalisté Slavie rozloučili s Evropskou ligou domácím debaklem 0:4 s Arsenalem v odvetě čtvrtfinále, podle trenéra Jindřicha Trpišovského ukázali, že jsou dál než při tažení soutěží v sezoně 2018/19. Předloni Pražané ve stejné fázi vypadli s jiným londýnským týmem Chelsea. Praha 6:49 16. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: IAN MACNICOL | Zdroj: Reuters

„Oproti roku 2019, i když jsme doma Arsenalu gól nedali, jsme silnější v ofenzivě. Máme víc dynamických a rychlých hráčů. To se ukázalo i v zápasech v Leicesteru, s Rangers nebo v Nice. Teď jsme byli hodně bodově úspěšní venku,“ řekl Trpišovský při online tiskové konferenci.

V předminulém ročníku Evropské ligy Slavia hodně spoléhala na standardní situace. „I díky nim jsme se dostali tak daleko. Měli jsme hodně vysokých hráčů jako Souček, Ngadeu nebo Škoda a dávali hodně gólů ze standardek. Třeba se Sevillou jsme předloni měli velký kus sportovního štěstí, i když jsme si to museli zasloužit,“ uvedl pětačtyřicetiletý kouč.

„Letos byly postupy přes Leicester a Rangers zasloužené a jednoznačné. Všechny zápasy ve skupině i vyřazovací fázi jsme odehráli na vysoké úrovni. Když se člověk v pozápasových parametrech dívá na čísla, tak vstupy na soupeřovu polovinu nebo počet situací ve vápně máme výrazně vyšší než před dvěma lety,“ doplnil Trpišovský.

V této sezoně se podle něj Pražané tolik nepřizpůsobovali protivníkům. „Předloni jsme spíš rozbíjeli hru soupeře a reagovali na něj. Teď jsme šli víc vlastní cestou, málokdy jsme určovali rozestavení podle soupeře,“ poznamenal Trpišovský.

„Když už takový zápas hrajete jako dnes, máte minus čtyři hráče základní sestavy a další dva tři zdravotně rozbité, je to strašně znát. Na všech postech potřebujete kvalitu a aby vám pomohli i střídající hráči,“ konstatoval Trpišovský.

Brzké tři góly

Slávisté po nadějné remíze 1:1 z Londýna doma v úvodu zcela propadli a během 18. a 24. minuty třikrát inkasovali.

„Pro tým je strašná rána, když se na to chystáte a během šesti minut dostanete tři góly. To vás psychicky srazí dolů. Gól by nám pomohl, ale musíme přiznat, že druhý poločas byl u spoustu hráčů na morál. Jsem za to rád, ale dnes jsme neměli na to Arsenal potrápit,“ prohlásil bývalý kouč Liberce nebo Žižkova.

Na úřadujících českých mistrech byla podle něj znát i velká únava, přestože na ni vysokou porážku nesváděl.

„Dělali jsme i taktické chyby, byli jsme pozdě u hráčů, špatně si předávali hráče hlavně v prvním poločase. Byly tam chyby v organizaci hry. Vůbec nechci říkat, že jsme prohráli proto, že jsme byli unavení. Ale pro styl, který hrajeme, a pro kvalitu potřebujeme určité parametry. Teď jsme se toho nedotkli, i když kluci do toho dali všechno,“ uvedl Trpišovský.

Červenobílí v tomto ročníku podruhé prohráli 0:4, před Arsenalem stejným výsledkem podlehli v závěru skupiny v Leverkusenu.

„Nezvládli jsme podobné zápasy. Na tuhle úroveň musíte mít kvalitu, být takticky vyspělí a soupeři se vyrovnat běžecky a rychlostně. Nebylo to teď ani v Leverkusenu a pak je vidět velký rozdíl. Strašně záleží, kdy na soupeře narazíte. V jakém rozpoložení je on a v jakém je váš tým,“ dodal Trpišovský.