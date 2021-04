Necháme tam úplně všechno, burcuje před odvetou s Arsenalem kapitán Slavie Bořil

Fotbalisté pražské Slavie budou bojovat o postup do semifinále Evropské ligy. V odvetném zápase ve vršovickém Edenu se pokusí navázat na nadějný výsledek 1:1, který s Arsenalem uhráli před týdnem v Londýně. Pokud by se slávistům povedlo přes velkého favorita soutěže přejít, dostali by se mezi nejlepší čtyři celky poháru po čtvrt století. Praha 15:41 15. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce pražské Slavie Jan Bořil | Zdroj: Reuters

“Po dlouhé době by se zase postoupilo do semifinále Evropské ligy. Vnímáme to a necháme tam úplně všechno,“ říká současný kapitán Slavie Jan Bořil, který měl sotva pět let, když se díky šťastnému gólu střídajícího Jiřího Vávry v prodloužení zásadně změnila atmosféra na olympijském stadionu v Římě.

Pražský klub tenkrát prohrával s AS 0:3, ale jedna vstřelená branka ho díky předchozí domácí výhře 2:0 posunula do semifinále tehdejšího poháru UEFA, dnešní Evropské ligy. Bylo to 19. března roku 1996 a po čtvrt století má Slavia šanci úspěch zopakovat.

„Nás to určitě motivuje, jinak bysme tady nebyli. Chceme postoupit a když to přeženu, tak chceme až do finále,“ dodává Bořil.

„To sebevědomí taky bylo, ale myslím, že to je pravěk. Ta Slavie je dneska asi lepší,“ srovnává tehdejší tým s tím současným bývalý reprezentant Jiří Štajner, který v roce 1996 přišel na druhou půli prodloužení v Římě a i on tak pomohl k postupu do semifinále poháru UEFA přímo na hřišti.

Minulost a součanost

Když se nedávno příznivci Slavie v podcastu „Mezi námi fanoušky“ pustili do srovnání bývalé a současné Slavie, zazněl tam i názor, že zatímco tehdejší úspěch byl díky „živelnějším“ hráčským obměnám výjimečný a byl spíš záležitostí jedné sezóny, současná Slavia má díky nastaveným systémům šanci útočit na dobré evropské výsledky opakovaně.

A podle Štajnera o tom svědčí už jenom to, jak se před zápasem s tak velkým klubem jakým je Arsenal, o šancích Pražanů mluví.

„Před deseti, nebo pěti lety bylo nemyslitelné, aby si někdo vůbec mohl myslet, že by postoupil před Arsenal. Tady se spekulovalo, že Slavie přes něj může v klidu postoupit,“ myslí si bývalý fotbalový reprezentant.

I trenér Arsenalu Mikel Arteta si všímá toho, jak se Slavia v posledních letech zvedla. Podle něj v každém utkání ukazuje obrovskou touhu, je týmem, který se nikdy nevzdává, což dokázal proti velkým klubům, a také v Londýně, kde se Slavii podařilo vyrovnat v poslední minutě úvodního čtvrtfinálového zápasu.

Ale stejně tak trenér Arsenalu doufá, že večer podobné vlastnosti ukáže jeho tým, pro který je úspěch v Evropské lize jedinou příležitostí, jak ještě zachránit sezónu.

Utkání ve vršovickém Edenu začne ve 21.00 a přímý přenos můžete naladit na stanici Radiožurnál nebo sledovat v ONLINE přenosu prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz.