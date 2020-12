‚Budeme ho muset na měsíc posadit, aby tu vydržel i na jaro.‘ Slávisté opěvují po postupu mladíka Simu

V úvodu sezony zažili na mezinárodní scéně víc zklamání než radosti, ale tyhle nezdary jsou snad zapomenuty. Fotbalisté Slavie s předstihem slaví postup do jarní fáze Evropské ligy – definitivně si ho zajistili vítězstvím 3:0 nad izraelskou Beer Ševou. I díky mladíkovi Abdallahu Simovi, který zařídil dva góly. Praha 8:11 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Abdallah Sima (vpravo) slaví gól se spoluhráčem Ondřejem Lingrem | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Těch pár stovek fanoušků, díky kterým už nebyla na stadionu komorní atmosféra jak na šachovém turnaji, zažilo v Edenu skvělý večer.

A jestli by někomu připadalo, že fotbal v téhle zvláštní době postrádá emoce, tak může věřit, že trenér Jindřich Trpišovský byl po utkání evidentně dojatý. Postup do play-off považuje za jeden z největších úspěchů své kariéry. „Osobně ho řadím na úroveň postupu do Ligy mistrů,“ podotkl.

Velký podíl na tomhle příběhu má přitom muž, kterého znal před několika měsíci jako hráče Táborska jen málokdo. Kde se vzal, tu se vzal devatenáctiletý Senegalec Abdallah Sima.

„Jeho progres je neuvěřitelný. Neumím ani odhadnout, kde je jeho výkonnostní strop. Kdyby se mě někdo zeptal, co dělá špatně, co neumí nebo v čem se musí zlepšit, tak to ani moc neumím říct,“ chválil Trpišovský.

„Ze srandy jsem v kabině říkal, že ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám vydržel v klubu i na jaro. Ani neví, co se okolo něj děje, přesto podává takové výkony. Ne všemu ještě rozumí,“ dodal slávistický trenér.

I proto Sima zatím vynechává pozápasové tiskové konference. Ale ostatní teď mají dobrý důvod vyprávět o nečekaném hrdinovi.

„Každý den ho vidím v tréninku, jak je pokorný a jak si váží toho, že tady je. Za mě je to úžasný příběh,“ řekl stoper Ondřej Kúdela.

I on teď doufá, že se Sima bude podílet i dál na veselém slávistickém příběhu o působení v Evropské lize, které se už jistojistě protáhne minimálně do 1. kola jarních vyřazovacích bojů.