Trpišovského mrzely po zápase v Izraeli chyby v obraně. Nasazení pozitivně testovaných nechápe

„Nechci říkat, že tomu chybělo štěstí, to se skloňuje pořád. Spíš nějaká větší zodpovědnost každého z nás. Bilance střel hovoří pro nás, ale výsledek je takový, to je obrovské zklamání,“ litoval po utkání s Hapoelem slávistický křídelník Tomáš Malínský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slávisté doplatili v utkání s Beer Ševou na velké chyby v obraně. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Hosté si v Izraeli vypracovali hodně šancí, doplatili ale na slabou produktivitu a sami v defenzivě několikrát chybovali. Klíčovým hráčem soupeře byl především portugalský záložník Josué, přes kterého šla většina akcí Beer Ševy.

„Připravovali jsme se na něj, je to jejich nejnebezpečnější hráč. Dva góly padly po jeho kolmých přihrávkách. Z naší strany je to neomluvitelné, musíme si to rozebrat na videu a říct si, co jsme udělali všechno špatně. Jestli budeme takhle hrát, tak budeme dostávat všude góly. A když dostaneme tři góly, tak se venku těžko vyhrává,“ nešetřil kritikou do vlastních řad Lukáš Provod, autor jediného gólu Slavie v Izraeli.

Pražané před utkáním řešili i jednu neobvyklou věc. Za Hapoel totiž nastoupili někteří hráči přesto, že byli před zápasem pozitivně testovaní na koronavirus.

Pražské Slavii úvodní utkání v Evropské lize nevyšlo, izraelské Beer Ševě podlehli 1:3 Číst článek

„Pro mě je to nepochopitelné. My podstoupíme testy, a kdo je pozitivní, tak nesmí hrát. O den později jsou stejné testy a po nich pozitivní hráči nastoupit můžou. Už tomu vůbec nerozumím, nechápu, proč se ty testy dělají. Ať někdo rozhodne, že mohou hrát i pozitivní hráči, a nebudeme to řešit. Nechápu to,“ neskrýval rozladění z rozhodnutí Evropské fotbalové unie trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Ten teď svůj tým musí připravit na další dva domácí zápasy Evropské ligy. Příští týden Pražané v Edenu přivítají Leverkusen, o týden později budou hostit Nice.

„Čekají nás teď ještě mnohem kvalitnější soupeři. Musíme se srovnat v defenzivě, na evropské scéně není možné děla tolik chyb,“ dodal Trpišovský.