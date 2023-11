Chybí nám přímočarost, přiznal slávista Chytil. Trenér Budějovic i přes řadu proher svůj tým chválil

Fotbalisti Slavie se vrátili do čela ligové tabulky. Před Spartou, která má nedělní domácí zápas proti Zlínu k dobru, si vytvořili jednobodový náskok díky výhře 2:1 nad Českými Budějovicemi v šestnáctém kole Fortuna ligy. Praha 9:33 26. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Matouš Nikl ze Dynama České Budějovice a Mojmír Chytil z SK Slavia Praha | Foto: Michal Beránek | Zdroj: Profimedia

„Myslím, že kdybychom v prvním poločase dali ještě gól, mohl to být lehčí zápas. Takhle jsme jen víceméně dobývali a Budějovice hrozily přes brejky, typologicky na to mají hráče. Ale naštěstí nám pomohl ten druhý gól, poté jsme si to už pohlídali,“ hodnotil utkání autor vítězné trefy slávistický útočník Mojmír Chytil.

Zpočátku to i díky brzké trefě Jurečky vypadalo na jednoznačný průběh zápasu, jenže Jihočeši dokázali srovnat a byť v defenzivě chvílemi nestačili, se silným soupeřem bojovali statečně.

„Chtěl bych strašně smeknout před hráči. Ukázali směr a cíl, kterým se můžeme ode dna tabulky odpíchnout. Smekám před nimi, protože odehrát takový zápas proti takovým borcům, reprezentantům, jako je Slavia Praha, z toho má člověk dobrý pocit. Jsem za to rád a hřeje mě to na srdci,“ chválil své svěřence i navzdory porážce trenér Českých Budějovic Tomáš Zápotočný.

I přes solidní výkon Jihočechů byla však markantní herní převaha Slavie. Jenže ve spoustě slibně rozjetých akcí Pražani ztroskotali. To byla taky jedna z věcí, která po zápase vadila asistentu trenéra Jaroslavu Köstlovi.

„V první půli jsme měli příležitosti, kdy jsme mohli zakončit, ale to se nám nedařilo. Znovu jsme to přehrávali, ve finále a v boxu nám chybí přímočarost,“ doplňuje Köstl.



I tak ale Slavia doma porazila České Budějovice 2:1 a minimálně do nedělního večera vede ligovou tabulku o bod před Spartou.

