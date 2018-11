‚Nejhorší výkon, zaostávali jsme,‘ kritizoval po porážce Trpišovský. Sýkora se omlouval spoluhráčům

Před dvěma měsíci ji všichni obdivovali a tleskali, fotbalová Slavia tehdy s přehledem porazila Bordeaux. Jenže teď najednou narazila. Pražané mají za sebou hodně nepovedený večer, v 5. kole Evropské ligy padli ve Francii 0:2 a zkomplikovali si cestu za postupem.

V Bordeaux bylo všechno úplně jinak - sotva z jedné čtvrtiny zaplněný stadion, Slavia neměla fanoušky, herní jistotu, skoro žádné šance, a po zápase pochopitelně ani trochu radosti.

„Proč to nevyšlo? Protože jsem za stavu 0:1 nedal gól. Se na to podívejte, to bylo strašný. Třeba bychom uhráli remízu a postoupili,“ sledoval záložník Jan Sýkora před novináři opakovaný záběr snad jediné, ovšem promarněné příležitosti.

„To byla milionprocentní šance. Klukům jsem se omluvil, ale vím, že to ta omluva nespraví,“ sypal si popel na hlavu Sýkora.

Ale v Bordeaux zdaleka nešlo o Sýkorovo slabé zakončení, domácí byli lepší ve všech ohledech, a slávisté vypadali vedle teenagerů v dresu Bordeaux neohrabaně. Jako pomalý starý motorák vedle francouzského TGV.

„Od první minuty jsme běžecky zaostávali, ať už v útočné nebo obranné fázi. Soupeř byl rychlejší, ať už s míčem nebo bez míče. Ztratili jsme nesmyslný počet míčů. Kvůli běžecké vybavenosti soupeře jsme měli obrovské problémy,“ všiml si trenér Jindřich Trpišovský.

„Náš výkon byl hodně špatný po všech stránkách, jednoznačně nás nejhorší výkon. Už proto, že jsme soupeře pustili k tolika střelám a dopouštěli se tolika nepřesností, jsme jednoznačně tahali za kratší konec,“ dodal.

I přes porážku zůstává Slavia v tabulce skupiny C na druhém místě. Pomohla jí výhra Zenitu Petrohrad nad FC Kodaň. Ruský tým má s jedenácti body jistý postu, o druhou místenku do jarní fáze Evropské ligy se v posledním kole.

„Nepovedené výkony přichází, ale teď je důležité, aby nás to nepoznamenalo do posledního zápasu, abychom ho zvládli,“ burcuje Jan Sýkora.

K jistotě postupu stačí Slavii v polovině prosince bod ze souboje s Petrohradem, ale jak ukázal čtvrteční večer ve Francii, do té doby mají Pražané co zlepšovat.

