Slavia znovu na cestách. ‚Kluci jsou unavení víc psychicky než fyzicky,‘ myslí si asistent Houštecký

Nejvíc soutěžních zápasů z českých fotbalových týmů zatím v této sezoně odehrály Olomouc a Slavia. Zatímco ovšem olomoučtí hráči už v evropských pohárech skončili, slávisté teď kromě ligy musí zvládat také Evropskou ligu a domácí pohár. A mnozí z nich navíc ještě reprezentační utkání. Kodaň 17:34 24. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie jsou znovu na cestách | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Slávisté tentokrát odletěli do Kodaně, kde je čeká zápas Evropské ligy. Proto se hráči po příletu do Dánska rychle přesunuli do autobusu a odjeli na hotel. Každá chvilka navíc, kterou můžou věnovat odpočinku, se během náročného programu hodí.

Po šesti minutách v lize na Real. ‚Byl to fofr, ale nervózní jsem nebyl,‘ říká Milan Havel Číst článek

„Regenerace je strašně důležitá. Máme maséry, fyzioterapeuty. Zařízení, co hráči dostávají, je na špičkové úrovni. Hráči budou na zápas dobře připravení,“ říká Radiožurnálu asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

Jeho tým musí zvládat víkendové ligové zápasy a v týdnu vložená pohárová utkání. Čas přitom ubírá třeba i zdlouhavé cestování.

Někteří hráči si alespoň trochu odpočinuli během nedávné reprezentační přestávky, pokud pozvánku do národního týmu nedostali.

„Kluci měli v reprepauze tři nebo čtyři dny volna, takže si určitě odpočinuli. Tohle není téma, zatím to zvládáme dobře, naběhaní jsme dost,“ připomíná obránce Vladimír Coufal.

Vladimír Coufal a Zdeněk Houštecký před odletem do Kodaně pro #slaviatv ⬇️https://t.co/entB4OWaHp — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 24 October 2018

V kádru je ovšem také hodně těch, kteří do reprezentace patří. A to pak je nápor nejenom na fyzičku, ale i na psychiku.

„Potřebujete pořád vyhrávat. Reprezentace na tom taky nebyla dobře a potřebovala udělat výsledkyů. Kluci jsou unavení víc psychicky než fyzicky,“ myslí si Zdeněk Houštecký.

Slávisté se zatím s programem perou úspěšně. V lize jsou v čele tabulky, v domácím poháru postoupili do osmifinále a v Evropské lize jsou ve hře o účast v jarní části.

Jak se jim bude dařit v Kodani, bude jasné od 18 hodin a 55 minut, kdy zápas začíná. Radiožurnál z něj nabídne reportážní vstupy, server iROZHLAS.cz online přenos.