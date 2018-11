Na Slavii, nebo na víno. Fanoušci sešívaných vyrazili do Bordeaux navzdory zákazu

V Kodani se část z nich chovala všelijak, jen ne jako spořádaní fanoušci fotbalu. Příznivci Slavie pykají za výtržnosti, podle rozhodnutí UEFA nesmí žádný z nich na stadion v Bordeaux, kde Pražany čeká klíčový zápas Evropské ligy. Jenže některé nadšence neodradily ani zprávy o údajných kontrolách totožnosti a do Francie vyrazili i přes zákaz. Bordeaux 9:30 29. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Slavie | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Na letišti v Bruselu, který je přestupní stanicí na cestě do Bordeaux, byla slyšet čeština na každém kroku. „Čekáme, až nám přistaví letadlo,“ vysvětluje Radiožurnálu jeden z fanoušků Slavie, který se na zápas do Francie vydal navzdory zákazu. „Máme objednaný stůl v hospodě vedle stadionu. Kdyby to nevyšlo, půjde se na televizi.“

Letadlo, které přistálo v Bordeaux, je minimálně z poloviny zaplněno fanoušky Slavie. Jenže kvůli výtržnostem v Kodani příznivci sešívaných na zápas nesmí. A pořádající klub dal najevo, že bude nařízení UEFA důsledně respektovat.

„Takže si koupíme šálu místního klubu a půjdeme na stadion jako domorodci,“ naznačuje další fanda svůj plán, jak obelstít pořadatelskou službu. „A když to nevyjde, tak půjdeme do hospody nebo do muzea vína na břehu řeky.“

Jako jeden z mála Čechů bez problémů s jistotou projde přes kontroly kouč Jindřich Trpišovský. Ten nemá ani trochu radost z toho, že bude nejspíš kompletně celý stadion proti Slavii, ale situaci bez vlastních fanoušků zná.

„Když jsem trénoval divizi a třetí ligu, tak jsme fanoušky neměli, tak jsem na to zvyklý. Ale na evropské úrovni je to poprvé,“ posteskne si trenér Slavie.

Českou stopu na tribuně stadionu Nouveau Stade de Bordeaux zanechá vedle fotbalistů Radiožurnál, který nabídne přímý přenos celého utkání, server iROZHLAS.cz chystá textový online.