Slávisté odletěli do Londýna. Tlačit chtějí i na Stamford Bridge, Král má slíbený Luizův dres

Slávisté odletěli do Londýna na odvetu čtvrtfinále Evropské ligy s dvoudenním předstihem. Pokud chtějí mezi nejlepší čtyři týmy soutěže, musí znovu donutit Chelsea k chybám a tentokrát je i využít.

„Když budeme hrát stejně, jako jsme hráli první zápas, můžeme vstřelit gól. Dělalo jim to velké problémy. Vytížení je pro oba týmy stejné. Oni i my jsme odehráli těžké utkání. Čekáme, že budou chtít postoupit, a v prvním zápase viděli, že to není jednoduché. Očekávám, že budou v nejsilnější sestavě,“ řekl na Radiožurnálu před odletem slávistických fotbalistů do Londýna Alex Král.

Slavia má hodně náročný program. Tři dny po domácím zápasu čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea přivítala v Edenu i Spartu, o 40 hodin později už se sešívaní hlásili před odletem do Londýna. Oproti prvnímu zápasu se dají čekat i změny v sestavě, minimálně návrat Tomáše Součka po karetním trestu.

„Suk je hodně kvalitní hráč, jsme na něj zvyklí a bude to určitě obrovská pomoc,“ potvrzuje Alex Král.

„Tomáš je naše chobotnice ve středu zálohy, odebírá neskutečné množství míčů. Je dobrý v defenzivě i zakládání postupných útoků, je schopný se dostat i do zakončení před bránou,“ přidává svůj názor asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

I on bude znovu při zápase Evropské ligy s týmem. Kvůli trestu strávil odvetu se Sevillou pouze v pozici televizního spolukomentátora, při domácím zápase s „Blues“ zase seděl s delegátem UEFA na tribuně.

Tři tisíce fanoušků

„Doma jsme viděli, že jsme s Chelsea hráli absolutně otevřený zápas. Určitě budeme hrát aktivně a budeme se snažit, aby Chelsea udělala chyby. Udělali je u nás a nevyužili jsme je, na konci zápasu jsme dostali po naší chybě nešťastný gól. Ale to je fotbal a pojedeme se porvat o postup,“ plánuje Houštecký.

Odveta čtvrtfinále Evropské ligy se hraje ve čtvrtek od devíti hodin večer, jelikož Pražané první zápas prohráli 0:1, musí na Stamford Bridge minimálně dvakrát skórovat. Za vedoucím týmem české ligy se do Londýna chystají i skoro tři tisícovky fanoušků a těší se na životní zážitek.

Jeden z nich čeká také Alexe Krále. Už po utkání v Edenu se setkal s Brazilcem Davidem Luizem, ke kterému je často přirovnáván. Na čtvrteční večer jsou dohodnutí znovu.

„Jsme domluvení, že si vyměníme dres, ale na to se teď vůbec nesoustředím. Cíl je postup, a co bude po zápase, je příjemné, ale soustředím se na zápas," prohlašuje Alex Král.