‚Říkám si, jestli se mi to nezdá.‘ Dvougólový Kuchta si splnil sen, zazářil i slávistický ‚poklad‘ Sima

Při výběru zákadní sestavy na zápas Evropské ligy proti francouzskému Nice znovu prokázal šťastnou ruku. Trenér fotbalové Slavie Jindřích Trpišovský si poradil i s absencí pěti hráčů, kteří měli pozitivní testy na koronavirus, a Pražané nakonec slavili důležitou výhru 3:2. Praha 7:23 6. listopadu 2020

„Vybírali jsme z kluků, kteří nám zůstali v kádru. Takže ta šťastná ruka patří spíš tomu, že nám na některých pozicích nic jiného nezbývalo. I když zrovna na pozici hrotového hráče bylo rozhodování nejtěžší, tam jsme měli hodně variant,“ přiznal trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský.

Společně s asistenty vybrali dobře. Útočník Jan Kuchta se při výhře 3:2 nad Nice trefil hned dvakrát.

„Říkám si, jestli se mi to nezdá. Jsem kluk z vesnice a dneska jsem hrál Evropskou ligu, jsem za to strašně šťastný. Určitě mi to pomůže, protože od útočníka se čekají góly, tím spíš ve Slavii,“ prohlásil Kuchta, který v dresu Slavie skóroval poprvé po letním přestupu z Liberce.

Jeden gól Pražanů vstřelil Abdallah Sima. Devatenáctiletý Senegalec přitom debutoval v základní sestavě Slavie.

„Jeho příběh je neuvěřitelný. Mluví francouzsky, anglicky toho moc neumí, ale všechno se strašně rychle učí. Získal si nás svou pokorou a neuvěřitelnou pracovitostí. Slavia v něm má poklad, má tady obrovskou budoucnost,“ myslí si Trpišovský.

Nejen soupeře asi trenér Slavie překvapil krajními obránci. Napravo nastoupil Lukáš Masopust a vlevo Oscar Dorley, který je zvyklý hrát ve středu zálohy.

„V našem stylu hry je Oscar lajnový hráč, ne středový. Už před třemi měsíci jsme ho začali na tréninku přeškolovat. Mám z něj radost, poprvé v životě jsem ho viděl i mluvit na hřišti a povzbuzovat hráče kolem sebe,“ dodal trenér Slavie.