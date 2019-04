Když se poučíme z chyb a zůstaneme u kvality, máme šanci zahrát si Ligu mistrů, plánuje Souček

„Zjistili jsme si, že můžeme hrát proti takovýmto týmům dobrý fotbal,“ hodnotil pro Radiožurnál Ondřej Kúdela. Od něj, ani od jeho spoluhráčů nechtěl žádné betonování, spoléhání se na obranu. Slávisté se naopak i proti velkým soupeřům rozhodli hrát aktivně, napadat, útočit.

„Je to náš styl. A jestli budeme hrát s někým z druhé ligy nebo s top týmy, tak chceme hrát podle svého. Je možné, že někde ten debakl schytáme a nepřinese to efekt. Když máte cestu, nemůžete hledat jinou,“ popisoval trenér Jindřich Trpišovský.

Cestě, pro kterou se rozhodl, chce věřit i dál, ale samozřejmě si uvědomuje, že to samo o sobě nezaručí, že budou slávisté znovu hrát o semifinále evropských pohárů.

„Můžeme si říkat, co chceme. Nejdůležitější je to složení hráčského kádru. Otázka je, v jaké formě ten tým půjde do další sezony. Musíme být stejně pracovití a hladoví, jako jsme byli letos,“ vyjmenovává kouč Slavie, která by si po podařené letošní evropské sezóně v té příští konečně zase po 12 letech ráda zahrála Ligu mistrů.

„Porazili jsme Sevillu a Genk, hráli jsme vyrovnanou partii s Chelsea. Tyhle zápasy budou i v předkolech Ligy mistrů. Když se z těch chyb ponaučíme a zůstaneme u té kvality, tak si myslím, že Slavie má velkou šanci dostat se do Ligy mistrů,“ popisoval Souček

Otázkou ale je, jestli by u toho záložník Tomáš Souček byl, protože právě on je jedním z těch, kteří si svými výkony nejen v Evropě řekl o prestižnější angažmá.