Na Chelsea má být prázdných dva tisíce míst severní tribuny, Slavia zkouší odvolání

Slavný a silný soupeř slávistických fotbalistů pro čtvrtfinále Evropské ligy vzbudil u fanoušků velký zájem o vstupenky. Ty z oficiálního prodeje na domácí zápas proti Chelsea už nejsou. Jenže vedení Slavie teď musí řešit, co s lístky, které prodalo na tribunu sever, jejíž část má být kvůli trestu za předchozí výtržnosti fanoušků zavřená. Praha 16:20 29. března 2019

„Komplikace to je velká a nejen vzhledem k tomu, že už je zápas vyprodaný. Paradox je, že nevím, kde ti nejvěrnější fanoušci seženou vstupenky. Teď se zdá, že je neseženou nikde, ale nechci předjímat,“ přiznává Radiožurnálu mluvčí fotbalové Slavie Michal Býček.

Evropská fotbalová unie potrestala klub z Edenu za to, že její příznivci v předkole play-off Evropské ligy s Genkem házeli předměty na hřiště – Slavia tak na domácí čtvrtfinále asi bude muset uzavřít tři sektory severní tribuny a zaplatit pokutu ve výši 825 tisíc korun.

„Věděli jsme, že to UEFA řešit bude, ale vzhledem k tomu, že to bylo za domácí zápas s Genkem, který se hrál v únoru, jsme nemohli čekat, kdy výrok přijde. Je to měsíc a půl od zápasu,“ vysvětluje Michal Býček.

Lídr domácí ligové soutěže spustil předprodej vstupenek na domácí pohárové utkání s Chelsea jen o několik hodin dřív, než se od disciplinární komise UEFA trest dozvěděl.

Nyní Slavia řeší rozpor s označením sektorů, které UEFA do Edenu zaslala. „UEFA používá pravděpodobně označení vchodů ze hřiště na tribunu, a ne přímo sektorů. Analyzujeme, jestli se jedná o dva nebo tři sektory. Mělo by se jednat asi o dva tisíce vstupenek,“ tuší Býček.

Spekulovat, jak klub situaci s už zakoupenými vstupenkami vyřeší, aktuálně mluvčí nechce: „Zkusíme se odvolat. Pokud by byl trest potvrzen, musíme najít řešení, abychom vrátili fanouškům peníze,“ dodává Michal Býček.

Jasno o další postupu by mělo být nejpozději příští týden. Slavia bude hostit Chelsea ve čtvrtek 11. dubna od devíti hodin večer.

