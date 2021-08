Hodil jsem klukům klacek pod nohy, smutnil chybující Kolář. Trpišovský věří v domácí obrat

Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů fotbalistům Slavie v Budapešti nevyšel. Zranil se důležitý záložník Petr Ševčík, ale hlavně Pražané prohráli s Ferencvárosem 0:2 a zkomplikovali si tak cestu do základní skupiny prestižní soutěže. Zápas, ve kterém Slavia rozhodně nebyla horší, zlomil vlastní gól krátce před poločasovou přestávkou. Budapešť 6:00 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávistický záložník Petr Ševčík v utkání proti Ferencvárosi | Foto: Szilard Koszticsak | Zdroj: ČTK / AP

„Klíčové momenty v zápase byly bohužel v náš neprospěch. Pro nás smolné utkání, taková situace se stane jednou za čas,“ narážel trenér Slavie Jindřich Trpišovský na rozdílový gól ze závěru prvního poločasu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brankář Ondřej Kolář se omluvil týmu za chybu v utkání s Ferencvárosem. Více v příspěvku Tomáše Petra

„Bylo to nešťastné. Taras to odehrál na poslední chvíli ve skluzu, bohužel směrem na bránu, což už ale nemohl v tu chvíli ovlivnit. Ten balón zrovna nejel, ať už by stál v bráně kdokoliv, tak by se stalo něco podobného,“ zastal se Trpišovský brankáře Ondřeje Koláře. Ten si ale celou situaci hodně vyčítal.

„Touhle hloupostí jsme je dostali na koně. Mrzí mě, že jsem klukům hodil klacek pod nohy, protože do té doby jsme hráli výborně, měli jsme tlak. Dřeli jsme, připravovali jsme se na zápas, je mi z toho do breku. Mrzí mě to kvůli fanouškům a hlavně kvůli kabině, tohle jsme si nezasloužili,“ řekl gólman sešívaných.

Smolný zápas odehrál v Budapešti také obránce Slavie Taras Kačaraba. „Byli jsme z toho gólu zaskočení. V kabině jsme si řekli, že máme síly a kvalitu, abychom ten zápas ještě zvládli. Pak ale přišla penalta,“ smutnil Kačaraba, který si první gól dal vlastní a pak po jeho faulu na Uzunyho přidal krátce po přestávce z penalty druhý gól domácích Igor Charatin.

Příští týden v úterý tak fotbalisté Slavie budou proti Ferencvárosi dohánět dvougólové manko.

„Jsem přesvědčený, že když podáme takový výkon, tak před zaplněným Edenem a skvělou kulisou můžeme dvojzápas otočit. Soupeř vede o dva góly, ale musí ještě zvládnout odvetu u nás doma,“ doufá v obrat Trpišovský.

O tom, že po porážce 0:2 v Maďarsku nejsou postupové šance ztracené, je přesvědčený i obránce Taras Kačaraba.

„Nezvládli jsme to, ale doma nás čeká ještě druhý poločas. Chceme to dokázat i pro naše fanoušky, dáme do toho všechno,“ ujistil ukrajinský stoper.