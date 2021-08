Slavia musí v odvetě dotahovat, Trpišovský chystá změny. ‚Tlak cítíme, jde o hodně,‘ přiznal Holeš

Fotbalisté Slavie po porážce 0:2 v Budapešti v kvalifikaci o Ligu mistrů vnímají před úterní domácí odvetou tlak, ale věří, že jim k postupu pomůžou třeba i fanoušci. Nejen na ně ale hodlají slávisté spoléhat. Oproti úvodnímu utkání 3. předkola na hřišti Ferencvárose plánuje trenér Jindřich Trpišovský i nějaké ty změny v základní sestavě. Praha 18:31 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Zdroj: Reuters

„V poločase zápasu prohráváme 0:2. Nějaké změny určitě budou, ať už vynucené nebo nevynucené,“ přiznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský, že základní jedenáctka nebude stejná jako minulou středu v Maďarsku. A to i ze zdravotních důvodů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisty Slavie čeká odveta 3. předkola Ligy mistrů proti Ferencvárosi. Více v příspěvku Jakuba Kanty

„Pravděpodobně uděláme změnu ve dvou třech případech. Možná uděláme nějakou změnu i ohledně typologie hráčů,“ řekl na tiskové konferenci před odvetou s Ferencvárosem.

Jeden ze strůjců úspěšné Slavie přiznal. že v posledních dnech musí také často diskutovat s klubovými lékaři.

„Komunikujeme, koho nám pustí do zápasu, do tréninku, případně na jakou část. Je totiž dost hráčů, kteří mohou absolvovat jen část zápasu, ať už po kondiční nebo zdravotní stránce,“ podotkl.

Slávisté by potřebovali zlepšit zejména útočnou finální fázi. I kvůli nízké produktivitě zatím Ferencvárosi nedali ani gól a budou tak muset dát v Edenu minimálně o dva góly víc než soupeř, jestli chtějí postoupit.

Trestní oznámení a zákaz vstupu. Sparta odhalila fanoušky, kteří rasisticky uráželi Tchouaméniho Číst článek

Pomohlo jim i přeložení ligového utkání se Sigmou Olomouc, čímž získali delší čas na přípravu. Postupně se zapojují už i reprezentanti, kteří dostali po mistrovství Evropy volno, ale třeba Tomáš Holeš hrál už v Budapešti.

„Dostávám se do kondiční formy a věřím, že to bude pořád lepší,“ řekl záložník sešívaných. „Utkání řešíme v kabině každý den. Pod tlakem se cítíme, jde o hodně, je to kvalifikace Ligy mistrů. Ale věřím, že v domácím prostředí nám fanoušci pomůžou, že to z nás spadne a pomůže nám to postoupit,“ dodal Holeš.

Odvetu Slavie s Ferencvárosem můžete v úterý od 19.00 sledovat v online reportáži na serveru iROZHLAS.cz. Přímý přenos nabídne i stanice Radiožurnál Sport.