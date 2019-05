Modlil jsem se, ať nepřestřelí, řekl Trpišovský o klíčovém gólu. Pokyny předával na papírku

„Když byl Lukáš Masopust v šanci, modlil jsem se, ať nepřestřelí, to je jeho oblíbená pozice. Navíc je nejhorší v bagu, tam má permanentku. Když jsem viděl, že střílí po zemi, věděl jsem, že je to gól,“ popsal trenér Slavie Jindřich Trpišovský klíčový okamžik zápasu ze svého pohledu.

Dost možná rozhodující branku celé soutěže dal Lukáš Masopust. Hráč, který hodně situací připraví a promění, ale také jich dokáže hodně spálit.

„Lukáš toho dokázal v kariéře spoustu. I přesto, jaký je to zmatkář, tak má 150 zápasů a 50 bodů. Bod na tři zápasy. Hodně se o tom bavíme, u něj je to o klidu. Kdyby byl víc v klidu, hraje v Premier League nebo Bundeslize, parametry na to má,“ pochválil svého záložníka.

Slavia měla územní převahu celý zápas, jenže gólově se prosadila až v posledních minutách. Přestože i Viktoria dává hodně gólů v závěru, kouč sešívaných věřil, že jeho tým je připravenější.

„Hodně jsme s bavili o tom, že nám bude vyhovovat, když bude tempo co nejvyšší. Když bude co nejvyšší i odehraný čistý čas. My i Plzeň jsme dělali všechno, abychom byli úspěšní. Mezi velkými týmy je to o tom vnutit druhému svou strategii,“ reagoval Trpišovský na občasnou snahu hostí tahat vteřiny.

Ještě dva kroky

Náskok z penalty pojistil Tomáš Souček. Jindřich Trpišovský mu sice věřil, přesto dodržel tradici a na exekuci se nekoukal.

„Na Suka jsem koukal včera na tréninku, kopal tři a všechny tři dal do stejných míst. Když jsem byl, kde jsem byl, pokaždé jsme penaltu proměnili,“ usmíval se. „Je to hezký pocit, ale slavit budu, až to dotáhneme tam, kam chceme. Ještě musíme udělat minimálně dva kroky. Rozhodnuto určitě není, ještě nás čekají tři velice těžké zápasy. Doma derby a Jablonec, na který se nám nedařilo. Tohle je důležitý krok, ale ještě nás čeká hodně práce,“ dodal k vývoji soutěže.

Sešívaným ve druhém poločase hodně pomohli střídající hráči. Milan Škoda, Miloslav Stoch i Ibrahim Traoré, kteří přišli na hřiště v průběhu druhého poločasu, drželi aktivitu domácího týmu. Svou roli podle trenéra chápou, i když v jiných týmech by mohli hrát v základní sestavě.

„Každý hráč chce být na hřišti a hrát největší zápasy. Nám se daří a jsme tam, kde jsme, protože všichni hráči řadí týmový úspěch nad ten individuální. Jsou připraveni přijmout jakoukoli roli. Není jednoduché říct kvalitnímu hráči, že nebude hrát zápas před plným stadionem. Ale střídající hráči někdy rozhodují,“ podotkl.

Velké ligy bez nadstavby

V závěru použil i jeden ne úplně obvyklý taktický manévr. Pokyny o změně taktiky při bránění standardních situací na hráče nekřičel, ale předal na papírku. „Atmosféra byla taková, že jsme nebyli schopní dořvat dál než na dvacet metrů. Je lepší když hráč instrukce vidí, než když může něco přeslechnout,“ vysvětlil Jindřich Trpišovský.

Slavia má na dosah titul, přesto její trenér zůstává jedním z kritiků nového systému fotbalové ligy. „Žádná velká liga to nemá, jsme zvyklí na 30 kol každý s každým. Možná to dělá zmatek v historických tabulkách. Nechal bych ligu tak, jak jsme všichni zvyklí. Bylo to tak x let a všichni jsou spokojení,“ prohlásil.

„Dneska máme odehraných víc soutěžních zápasů, než týmy v Bundeslize, někteří hráči ještě pojedou na nároďák a pak budou mít v létě jen deset dní volna,“ rozvinul svůj postoj Trpišovský.