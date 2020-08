Slávistický brankář Kolář byl před penaltou nervózní, ligovou trefou si splnil sen

Do střeleckých statistik fotbalové ligy se zapsal další gólman. Slavia porazila ve druhém kole Příbram 3:0 a poslední branku dal v samotném závěru z penalty Ondřej Kolář. Stal se tak šestým brankářem v samostatné historii české nejvyšší soutěže, který vstřelil během ligového utkání gól. Praha 12:25 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Slavie Ondřej Kolář. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Celá lavička na mě řvala, ať běžím, tak jsem neváhal a vzal jsem si to. Doufal jsem, že si dám někdy v lize gól. Povedlo se mi to v pětadvaceti letech, takže to mám splněné a teď už je na našich hráčích, aby je dávali,“ popsal po utkání Kolář.

„Už několikrát jsme se o tom bavili. Byl to i takový můj slib, když se v zimě rozhodl zůstat v době, kdy hrozil jeho odchod. Byla to jedna z dohod, kterou jsme mezi sebou měli,“ navázal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Kolář se rád zapojuje do rozehrávky a je známý svou velmi dobrou hrou nohama. „Na tréninku jsou srandovní hry, kdy gólmani po centru zakončují nebo kdy máme penalty. Párkrát jsem to zahrával, ale v zápase je to něco jiného. Byl jsem nervózní, kdybych nedal, tak by byly samé posměšky a všichni by si na mě ukazovali,“ dodal reprezentační brankář.

Kolář v posledních sekundách zápasu bezpečně penaltu proměnil. K další se ale asi jen tak nedostane.

„Já si myslím, že tohle byla výjimečná situace. Není to dobré ani směrem k soupeři. To by se muselo stát, že nedáme několik penalt v řadě, a museli bychom po něm sáhnout,“ dodal Trpišovský.