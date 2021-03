Trenér Slavie Trpišovský: Kolář měl gólovou situaci řešit jinak. Zákrok ve druhém poločase byl ale skvělý

„Mrzí mě ten gól, který byl hodně zbytečný. Odraz byl víceméně náhodný, ale pak tu situaci prostě musíme dohrát,“ litoval trenér Jindřich Trpišovský.

Šlo o jeden z ojedinělých momentů, kdy Rangers ohrozili pražský tým, a po kterém je jasné, že v Glasgow bude Slavia dobývat – protože remíza 0:0 by dál posunula skotský celek.

Gól padl ze standardní situace, a z nich dostává v poslední době Slavia poměrně dost branek. Tentokrát šlo o kombinaci nedůsledné obrany a zaváhání gólmana Ondřeje Koláře.

„Vždycky se to dá udělat jinak. Když člověk dostane gól, tak pak přemýšlí o tom, co udělal špatně. Musím se na to prve podívat, pak si to vyhodnotím,“ řekl po zápase Kolář.

„Samozřejmě tu první situaci mohl řešit jinak. Byl bych radši, kdyby jí řešil jinak. Na druhou stranu si myslím, že jeho zákrok ve druhém poločase byl skvělý. On je schopen chytit takovou věc. Kdyby to bylo 2:1, tak by situace byla pro nás mnohem horší,“ doplňuje trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia bude muset do odvety – podle všeho na asi ne úplně kvalitním trávníku v Glasgow – omezit i chyby v postupné rozehrávce, do které je většinou zapojený i gólman Kolář a která je často její zbraní. Jenže tentokrát si slávisté několikrát sami zkomplikovali situaci.

„Když budeme nakopávat míče, tak s nimi nemáme šanci vepředu něco uhrát. Určitě bych řekl, že nedůslednost, někdy třeba i špatné rozhodnutí...,“ popisuje trenér sešívaných.

A podobně jako Trpišovský mluvil i gólman Kolář: „Bohužel nás pak provázely nějaké chyby, které je dostaly na koně a vyrovnali na 1:1. Nechtěli jsme tu obdržet gól, ale nic to nemění na tom, že tam jedeme vyhrát a chceme postoupit.“

Rozhodující boj o postup do čtvrtfinále Evropské ligy čeká v Glasgow fotbalisty Slavie příští čtvrtek.