‚Ve druhém poločase jsme se furt váleli po zemi.‘ Trenér Slavie Trpišovský chválil hru soupeře

Plánovaná cesta fotbalistů Slavie za dalším ligovým titulem se hned na úvod nadstavbové části ligy zadrhla. Pražané nečekaně prohráli s nováčkem z Hradce Králové, od kterého navíc inkasovali čtyři góly. Hradečtí překvapili - nejen že Slavii porazili, ale navíc i způsobem, který nejspíš nikdo nečekal. Atraktivním a aktivním fotbalem, navíc s výbornou gólovou koncovkou.

„Mám radost z toho, že jsme se prezentovali kvalitním fotbalem. Když už jsme se dostali do té mistrovské skupiny, tak jsme tam nechtěli dělat ořezávátka,“ pochvaloval si trenér Hradce Miroslav Koubek, který měl úplně jinou náladu než po únorovém vzájemném souboji, kdy naopak hodně kritizoval – tehdy Hradec prohrál 1:5, tentokrát bere po vítězství 4:3 všechny body.

Že hradecký výkon pochválil hradecký kouč není nic divného, jenže podobná pochvala – a opakovaná – přišla i z úst trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

„Dostali jsme čtyři góly a ještě jsme mohli dostat pátej. Nehráli jsme v defenzivě dobře, ale je to kvalitou hráčů, jako byl Daniel Vašulín, Adam Vlkanova, Filip Kubala, ale i ti ostatní hráči. Ta trojice pro nás byla hrozně nepříjemná, byli rychlí, soubojoví, tvrdí a udrželi spoustu míčů. My jsme se ve druhém poločase se furt váleli po zemi a prohráli ty první souboje, a proto se Hradec do šancí dostával.“

Hradečtí fotbalisté bojovali v závěru základní části ligy o postup do nejlepší šestky ne proto, že by chtěli bojovat o titul – bodová ztráta byla obrovská – ale motivací pro ně byly právě takové zápasy.

„To je přesně ono, my si ty zápasy budeme maximálně užívat. Hrát bez tlaku a porážet ty nejlepší,“ popisuje autor penaltové úvodní trefy, hradecký útočník Daniel Vašulín.

Hradec hrál v klidu, protože si v sezóně splnil svoje a mohl si nedělní večer užít, hráčům se navíc podobné duely hodí i do budoucna.

„Řada kluků, co tu je, tak má první sezonu v lize a to jsou prostě zápasy, které by člověk chtěl hrát každý den.“

Slávisté by naopak podobné zápasy rozhodně každý den hrát nechtěli – ve třiceti kolech inkasovali jen devatenáct gólů, teď- mimochodem po sedmi letech v lize – čtyři. Pořád ale mají všechno ve vlastních rukou, v příštím kole hostí Plzeň a mohou se na první příčku vrátit.