Slavia ukázala, že je velmi silná. Vyhrála ligu, v Evropě vyřadila několik významných týmů, řekl Conte

Trvalo to dlouhých 12 let, za tu dobu si prošli obrovskou krizí, ale teď jsou zpátky ve vybrané společnosti. Fotbalová Slavia se vrací do Ligy mistrů, k jejímu prvnímu zápasu se vydala do Milána, kde se utká se slavným Interem.

