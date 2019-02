Slavia v závěru přípravy improvizovala. ‚Čtyřbodový náskok není nic zásadního,‘ říká Jan Nezmar

Po nejkratší pauze v samostatné historii začíná jarní část fotbalové Fortuna ligy, z prvního místa do ní jde Slavia. Sportovní ředitel klubu Jan Nezmar říká v rozhovoru pro Radiožurnál, že je zvědavý především na nadstavbu, která přijde po 30 kolech. Praha 10:45 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Profimedia

Jarní část fotbalové ligy je už na začátku února - takhle brzy v samostatné historii nikdy nezačala. Vy sám jste českou ligu dlouho hrál, jak moc vám vadilo nastupovat v mrazu a sněhu?

Vlastně v tom není rozdíl. Dříve jsme nastupovali celou zimu k přípravným utkáním, teď už to bude rovnou do ostrých zápasů. S mrazem jsme se potýkali tak jako tak.

Uvidíme, jak budou vypadat terény. V přípravných zápasech se dá ledacos prominout, ale v tom ostrém už ne. Věřím, že prostředí a podmínky budou tak dobré, aby se dal hrát dobrý fotbal.

Třeba trenér Bohemians Martin Hašek si stěžoval, že zimní přestávka je moc krátká a hráči nestihnou doléčit zranění. Jaký na to máte názor?

Nějaký efekt to má, ale jsou soutěže, kde se hraje bez zimní přestávky, pak zase mají volnější léto a delší čas na přípravu, podmínky jsou pro všechny stejné.

Příprava byla pět a půl týdne a my jsme se potýkali jen v posledním týdnu s návratem do českého prostředí. Zkazilo se počasí a my jsme měli celý leden možnost trénovat na kvalitních terénech, protože jsme byli v zahraničí. Poslední týden improvizujeme – jsme v posilovně a v hale, což není ideální.

Slavia je považována za adepta na titul, přitom má jen čtyřbodový náskok před Plzní, se kterou navíc hraje hned ve druhém jarním kole. Jak to vidíte vy?

Čtyřbodový náskok není nic zásadního. Čeká nás spousta zápasů v základní části a asi ještě důležitější bude nadstavba. Nikdo z nás vlastně úplně přesně netuší, co může přinést. Určitě přinese zajímavé zápasy a velké drama.

Kdybych si představil, že jdeme se čtyřbodovým náskokem do nadstavby a je pět kol do konce, skoro nic to neznamená, protože se každý zápas, jak se říká, hraje o šest bodů a je to velmi ošidné.

Jak se vám nový systém zamlouvá? Je to podle vás změna k lepšímu nebo horšímu?

Lepší hodnocení proběhne až na konci ročníku. Na první pohled mě napadá, že minimálně v závěru soutěže bude spousta velmi atraktivních soubojů, ve kterých půjde o hodně.

Fortuna liga | 20. kolo 8.2. FK Dukla Praha - FC Baník Ostrava 10.2. FC Slovan Liberec - 1.FK Příbram 10.2. AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 10.2. MFK Karviná - SFC Opava 10.2. SK Slavia Praha - FK Teplice 10.2. FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň 10.2. FC Fastav Zlín - 1.FC Slovácko

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 8. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 16 1 2 48:16 49 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Ml. Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla Praha 19 4 3 12 15:34 15