Do osmifinále v nečekané sestavě. ‚Byla to nejlepší varianta,‘ vysvětloval změny Trpišovský

„Chtěl bych strašně poděkovat lidem, kteří sem přijeli. Bylo jich tu strašně moc, plný sektor a strašně nám to pomohlo. Podpora byla strašně důležitá součást toho velkého vítězství a velkého úspěchu v podobě postupu,“ řekl po zápase na Radiožurnálu trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

I mnozí fanoušci Slavie v sektoru před zápasem překvapením zvedali obočí: tohle že je sestava, se kterou sešívaní měli uspět? Vždyť v ní chyběli nejzkušenější borci Josef Hušbauer a Miroslav Stoch.

„Abych řekl pravdu, tak mě to trošku mrzelo. Ale trenér mi to řekl do očí a vždy je to lepší, když se o tom pobavíme a vysvětlíme si to,“ přiznal Miroslav Stoch.

Šanci dostaly odpočatější a běhavější typy hráčů. Třeba Traoré s Masopustem, kteří doteď neodehráli na jaře ani minutu, nebo dvacetiletý mladík Alex Král.

„Neriskovali jsme vůbec. S trenérským týmem jsme seděli a hledali jsme optimální variantu tak, aby tam byli nejvhodnější hráči pro způsob, který chceme hrát, jak hraje soupeř, a podle aktuální formy. Byli jsme o tom stoprocentně přesvědčeni, že je to ta nejlepší varianta, abychom to zvládli,“ vysvětloval Trpišovský.

Jaroslav Tvrdik

@JaroslavTvrdik Dekujeme Jindro. Jsi buh. Tohle je nova Slavie, o ktere snime. Podekovani celemu tymu a fanouskum v Genku za skvelou podporu! 22 595

„Klíč jsme viděli v pokrytí Malinovského s Pozuelem. Potřebovali jsme vybrat tři hráče, kteří se obětují, naběhají 16 kilometrů a vyřadí tyto hráče ze hry. Zároveň aby byli schopni jít po zisku míče nahoru do útočné fáze,“ doplnil.

„Trenér se rozhodl takhle. Chtěl udělat změnu a myslím, že to každého hráče vyhecovalo. Každý chtěl na hřišti nechat všechno, i to byl klíč k úspěchu,“ zamyslel se Alex Král.

Ano, sešívaní sice po obrovské chybě gólmana Koláře prohrávali, ale pak už bojovným, svědomitým výkonem Genk k ničemu nepustili, dali čtyři góly, i mimo Eden si užili pořádně hlučnou děkovačku a teď už se těší na los osmifinále.

„Už odmala mám rád Arsenal, tak bych si přál je,“ očekává los si Tomáš Souček. V osudí budou třeba taky Chelsea, Inter, ale i Rennes nebo Krasnodar.

ROUND OF 16 ✅



Arsenal

Benfica

Chelsea

Dinamo Zagreb

Dynamo Kyiv

Frankfurt

Inter

Krasnodar

Napoli

Rennes

Salzburg

Sevilla

Slavia Praha

Valencia

Villarreal

Zenit #UEL | #UELdraw: Friday, 13CET pic.twitter.com/q9ncrftPj9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 February 2019