Slavia představila první posily. Další na řadě je ‚stoper budoucnosti‘ z Teplic

„Oba noví hráči přicházejí do svého nejlepšího věku, ale zároveň mají dostatek zkušeností, aby se etablovali. Typologií i charakterem zapadají do toho, jak by měli hráči u nás vypadat. Dlouhodobě je známe a mají předpoklady pro evropský fotbal,“ přivítal nové hráče Slavie sportovní ředitel klubu Jan Nezmar.

Slavia představila na tiskové konkurenci dva nové záložníky. Smlouvy na tři a půl roku podepsali ve Vršovicích Petr Ševčík z Liberce a Lukáš Masopust z Jablonce. Oba mají jako základní cíl dostat se do základní sestavy aktuálně vedoucího týmu Fortuna ligy.

Dvěma hráči ale posilování sešívaných neskončilo. Podle šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka je na cestě zpět do klubu, odkud před necelými dvěma roky odešel, teplický Alex Král.

„Máme zájem o Alexe Krále a věřím, že jdeme do finále jednání. Byť od nás odešel, je pro něj satisfakce vrátit se do Slavie a bojovat o místo v sestavě. Jsme v situaci, kdy věříme, že hráč do Slavie chce jít. Máme dohodu s hráčem i agentem, čekáme na dohodu s klubem,“ prozradil Jaroslav Tvrdík.

„Není to otázka 14 dnů, sledujeme ho od loňské sezony, je to stoper budoucnosti, takhle by hráči na tomhle postu měli vypadat. Je konstruktivně i běžecky dobře vybavený. V poslední době jsou jednání intenzivnější,“ dodal trenér Jindřich Trpišovský.

‚Ladíme závodní auto‘

Další posily vedení Slavie plánuje i s ohledem na další měsíce. Podle Tvrdíka vedení jedná o hráčích, kteří by mohli ještě zůstat na hostování ve svých současných klubech, největší formu chce vršovický klub mít v létě, kdy ho zřejmě čeká boj o ligu mistrů.

„Tým sbírá zkušenosti, chceme dělat všechno pro to, aby byl na červenec a srpen mimořádně dobře nastaven. Ladíme naše závodní auto na závod,“ oznámil Tvrdík s tím, že až po konci případné kvalifikace o Ligu mistrů by do zahraničí pustil opory, které mají odchod slíbený, třeba Tomáše Součka.

Jiní hráči zase kádr opustí už v závěru zimní přípravy. „S příchody musí přijít odchody, ale máme ještě měsíc čas a rozhodnuto ještě úplně nemáme, hráči se dostanou šanci porvat se o místo na soustředění,“ řekl Tvrdík.

Slavia zakončila podzimní část fotbalové ligy v Jablonci, kde zvítězila 2:0. V tabulce má na čele čtyřbodový náskok na druhou Plzeň, třetí Baník jde do zimní pauzy s mankem 15 bodů.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 18. 12. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 16 1 2 48:16 49 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Ml. Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla Praha 19 4 3 12 15:34 15