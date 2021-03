Je to škoda. Tentokrát jsme dostali hloupý gól, řekl záložník Slavie Stanciu po remíze s Rangers

Gól rumunského záložníka Nicolae Stancia ze sedmé minuty byl fantastickým začátkem zápasu, na který mohli sešívaní navázat, byli aktivnější.

Naopak Rangers, kteří jinak střílí hodně gólů a sbírají pochvaly za ofenzivní fotbal, působili v prvním poločase dost nevýrazně. Jenže se stejně prosadili.

„Je to škoda, teď v několika zápasech jsme inkasovali ze standardních situací a tentokrát to byl hloupý gól,“ popsal to otevřeně Stanciu.

Chyboval brankář Ondřej Kolář, který mohl zablokovat přihrávku Hagiho ze strany před prázdnou branku, místo toho jen zůstal stát a ani se nepokusil zasáhnout.

„Teď zpětně si říkám, že jsem do něj možná mohl skočit a zkusit, jestli bych to měl nebo ne. Třeba by z toho ale byla penalta a měl bych žlutou kartu. Vždycky se to dá udělat jinak. Když člověk dostane gól, tak pak přemýšlí o tom, co udělal špatně. Musím se na to prve podívat, pak si to vyhodnotím,“ popisoval slávistický brankář.

„Nechtěli jsme tu obdržet gól, ale nic to nemění na tom, že tam jedeme vyhrát a chceme postoupit,“ dodal Kolář.

Že na to sešívaní mají, to v úvodním utkání prokázali. Jen se potřebují vyvarovat zbytečných chyb, a naopak dotáhnout své slibné akce. Odveta se hraje ve Skotsku příští čtvrtek a fotbalistům Slavie v ní bude kvůli žlutým kartám chybět obránce David Zima.