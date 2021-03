Ostrovní média píší po prohře Rangers o ‚vyhroceném‘ konci. Zmiňují i ‚neomluvitelný‘ zákrok na Koláře

Agresivní incident, údajný rasismus, potyčka v kabinách i „neomluvitelný“ zákrok, po němž přišla první červená karta večera. To jsou reakce ostrovního tisku na druhý osmifinálový duel Evropské ligy mezi Rangers FC a Slavií Praha, z něhož vyšel vítězně český celek. Fotbalové skóre a postup Slavie do čtvrtfinále pohárové soutěže v médiích zastínily kontroverzní události, které v pátek plní sportovní rubriky tamních médií. Glasgow 8:51 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gerrard mluvil o údajném rasismu i s Jindřichem Trpišovským, ještě behem utkání se dostal do střetu i se slávistickým realizačním týmem | Zdroj: Reuters

Středobodem reakcí ostrovních médií na duel Slavie na půdě Rangers byla především pozápasová tisková konference manažera skotského celku Stevena Gerrarda, který hovořil o údajném rasismu ze strany Ondřeje Kúdely vůči finskému záložníkovi tmavé pleti Glenu Kamarovi.

Slávistu Kúdelu obvinili z rasismu, hráč Glasgow ho zbil. ‚Nařčení odmítám,‘ hájí se český obránce Číst článek

„S Glenem mám velmi silný vztah, stoprocentně mu věřím. Další hráči okolo to slyšeli také. Jsem teď naštvaný. Někdy se během kariéry stanou věci, které jsou důležitější než samotný fotbal. Nyní je to na UEFA. Doufám, že to nezamete pod koberec," citovala Gerrarda ostrovní média, včetně BBC News.

The Independent píše ve spojitosti s Rangers o „konci dobrodružství v Evropské lize“, „zničení Gerrardova čtvrtfinálového snu“ a „vyhrocené situaci před koncem, při níž hrozilo vypěnění emocí“. Deník Daily Express zmiňuje i střet Gerrarda s realizačním týmem Slavie během vášnivých debat na konci utkání.

„Agresivní dění“ je i středem reportáže deníku Daily Mail. „Slávistický fotbalista Ondřej Kúdela byl napaden pěstmi a zmlácen do krve v tunelu stadionu Ibrox po obviněních z rasistické nadávky během nervózního duelu Evropské ligy,“ píše britský bulvární list, který následně odkazuje i na zprávy českých médií či vyjádření předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka na twitteru. V textu se následně věnuje i zprávám o údajném úmyslu kapitána Rangers Connora Goldsona po incidentu na protest opustit hřiště. Kouč Gerrard to však popřel.

Jaroslav Tvrdik

@JaroslavTvrdik Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, ze hrac Ondrej Kudela jakkoliv rasisticky urazil hrace soupere. Sokuje nas, ze po zapase doslo k fyzickemu napadeni naseho hrace. Na zadost Slavie pripad resi mistni policie. Prejeme si podrobne vysetrovani cele situace ze strany UEFA. 298 3465

„Chtěl jsem se ho zeptat, jestli opustí hřiště. Podpořil bych ho, ať by bylo jeho rozhodnutí jakékoliv. Jsem na své hráče pyšný za to, jakou solidaritu ukázali a celý klub za nimi stojí. Mrzí mě, že v jejich týmu jsou lidé, kteří soupeře ještě brání a nazývají nás lháři,“ cituje Daily Mail z tiskové konference anglického manažera. Český trenér Jindřich Trpišovský na tiskovou konferenci vůbec nemohl.

‚Neomluvitelný zákrok‘

Skotský deník The Scotsman pak jako jeden z mála píše kromě vyhroceného závěru osmifinále i o „neomluvitelném“ zákroku Kemara Roofa na slávistického brankáře Ondřeje Koláře, po němž byl hráč Rangers vyloučen a Kolář opustil hřiště na nosítkách s krvavými ranami na obličeji.

„Pokud by Roofe použil hlavu, je větší šance, že brankář atakuje jeho a daruje mu tak penaltu,“ uvedl podle The Scotsman bývalý záložník Rangers, Liverpoolu a Stoke City Charlie Adam.

„Je to příšerná situace. Nemůžete to bránit, je to jasná červená karta. Ale nemyslím si, že do toho šel se zákeřnými úmysly,“ cituje deník experta BBC Michaela Stewarta. S vyloučením Roofa podle The Scotsman souhlasí i bývalá hvězda Rangers Peter Lovenkrands.