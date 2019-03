Vtipnější gól jsem nikdy nedal, smál se Alex Král. Slávista nevěděl, že v Seville vyrovnal

Dvakrát vyrovnali náskok soupeře, přežili jeho šance a nakonec si vezou fotbalisté Slavie ze Sevilly cenný výsledek. Na stadionu španělského favorita remizovali v úvodním osmifinálovém utkání Evropské ligy 2:2, a mají nadějnou pozici pro domácí odvetu. Sevilla 7:58 8. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alex Král v první chvíli vůbec nevěděl, že dal gól. Pak mohl slavit | Foto: Marcelo del Pozo | Zdroj: Reuters

Slávističtí fanoušci si s hráči užívali tradiční závěrečnou děkovačku, a oslavovali i Alexe Krále, který vyrovnal na konečných 2:2. „Teď jsme se tomu smáli s klukama v kabině. Myslím, že vtipnější gól jsem nikdy nedal,“ smál se na Radiožurnálu mladý záložník Slavie.

Alex Král skóroval hodně kuriózně. Po rohu jeden z domácích fotbalistů netrefil míč, ten se Královi odrazil od ramene, on se dezorientovaně otočil od branky a vůbec nevěděl, že balón obloučkem zapadl do sítě…

„Najednou jsem viděl, jak se všichni radují a míč v bráně. Ani jsem nevěděl, jestli mám běžet oslavovat. Vůbec jsem netušil,“ přiznal.

Úplně přesně ale viděl na začátku chybu v rozehrávce, kdy si nerozuměli s přihrávajícím Tomášem Součkem a Slavia po necelé půlminutě prohrávala. Slávisté si mohli stokrát říkat, jak důležitý je začátek zápasu, ale stejně to nepomohlo.

„Bylo to pro nás pro všechny nepříjemné. Pak na nás fanoušci bučeli, takže to bylo cítit. Už jsme taky vyspělejší tým. Zvládli jsme to v Genku, teď jsme inkasovali dvakrát a dvakrát jsme rychle zareagovali“ prohlásil Tomáš Souček.

V následujících minutách po chybě kapitán Slavie bojoval s pocitem viny a nepůsobil nejklidněji. Ale trenér ho na hřišti podržel, o střídání Jindřich Trpišovský neuvažoval ani chvilku:

Síla týmu

„V žádném případě, jednou ta chyba přijít musela. 300 situací předtím vyřešilo dobře, teď přišla 301. špatná. Chvilku se to na něm podepsalo, ale věděli jsme, že nám to pak vrátí. Viděl jsem, že se mu kluci snaží pomoct a podpořit ho,“ vysvětloval Trpišovský.

„Musím říct, že jsme se tam trošku nepochopili, ale jsem rád, že se ukázala síla týmu, kterou máme. Dvakrát vyrovnat v Seville je něco hezkého. Je to výborný výsledek směrem do odvety,“ uznal Alex Král.

Odveta se bude hrát na pražském stadionu v Edenu příští čtvrtek. A Slavia má reálnou šanci na postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

„Důležité bude tyhle chyby nedělat. Veškeré šance měla Sevilla po našich ztrátách a po rychlých brejcích,“ plánuje Jindřich Trpišovský.

Alex Král

@alexkral98 Remíza 2:2 se Sevillou 🔥

Zajímavý výsledek směrem do odvety✊🏽 Ukázali jsme obrovskou sílu a skvělou partu, kterou máme! 2x prohrávat a 2x vyrovnat🎩

Jsem rád, že jsem mohl přispět svým prvním gólem v Evropské lize ⚽️🍀 Pokračujeme dál na naší cestě!♥️🔴⚪️ @SK Slavia Praha 4 327