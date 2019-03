Nejhorší by bylo zalézt a bránit, vědí slávisté. Sestavu na odvetu se Sevillou znají dopředu

Fotbalisté Slavie ještě v této sezoně Evropské ligy nedostali na svém stadionu gól. A pokud tuhle sérii prodlouží, zahrají si čtvrtfinále soutěže. Před týdnem totiž remizovali v Seville 2:2 a teď je čeká od devíti večer domácí odveta se španělským favoritem. Praha 10:48 14. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie slaví gól v Seville | Foto: Miguel Morenatti | Zdroj: AP/ČTK

„To nejhorší, co můžeme udělat, je se celý zápas bránit,“ rezolutně říká Radiožurnálu záložník Alex Král. Slavia nechce ustoupit od svého způsobu hry a ze dne na den se proměnit v defenzivní tým.

Vzestup je rychlý, pád může být ještě rychlejší, ví o svých nedávných úspěších fotbalista Alex Král Číst článek

Hráči už dopředu vědí, kdo nastoupí. „Pro ně je to nejlepší, aby se mohli na zápas nachystat, protože informací je hodně. Hlavně směrem do defenzivy, ale i do ofenzivy. Všechno víme a v 11 večer se ukáže, jestli to k něčemu bylo,“ usmívá se slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jak se zdá podle časového údaje, kouč Slavie počítá s tím, že jasno bude už po 90 minutách a nedojde na prodloužení, případně penalty.

Pražský tým musí eliminovat ofenzivní sílu soupeře. Sevilla, jako pětinásobný vítěz a historicky nejúspěšnější klub soutěže, má navíc po výsledku ze Španělska ještě větší motivaci.

„Ano, je to velký závazek, tenhle zápas je svým způsobem pro nás finále. A hráči to dobře vědí," věří trenér Pablo Machín, že fotbalisté Sevilly odvetu zvládnou a postoupí.

Respekt už Slavia měla

„Rozhodně musí být náš výkon sebejistější, musíme být efektivnější, musíme si vytvářet a proměňovat příležitosti, doma jsme v tomhle měli být lepší. Potřebujeme skórovat, takže se musíme pustit do zápasu od začátku a tlačit se do ofenzivy," prozrazuje trenér týmu z Andalusie.

ONLINE: Slavia - Sevilla Číst článek

Fotbalisté Sevilly mají sportovní sebevědomí, rozhodně ale respektují kvality soupeře. „Všichni dobře viděli, co nás čeká. Po prvním zápase kluci nebyli překvapení z toho, jak se Slavie prezentovala. Respekt měla už před prvním zápasem,“ říká gólman španělského týmu Tomáš Vaclík, který se minulý týden zranil, o víkendu v lize nechytal a jeho start v odvetě je nejistý.

Osmifinálové utkání Slavia - Sevilla začne ve 21 hodin, Radiožurnál ho odvysílá celé v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne textový online.

Výzva Josefa Hušbauera a @PremaKovi ➡️ Dorazte na zápas se Sevillou včas! #slasev pic.twitter.com/zGFC4qvreb — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 13 March 2019