Arsenal, Inter, Dynamo, Krasnodar... Proti komu budou hrát slávisté v osmifinále Evropské ligy?

„Nemůžu říct to, co chci, protože mi to nikdy nevyšlo, tak řeknu, že bych chtěl Krasnodar. Kdybych řekl, co nechci, tak bychom ten tým určitě dostali,“ žertoval po vítězném zápase v belgickém Genku kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Sešívaní nastříleli během jediného zápasu v Belgii víc gólů než během svého letošního působení v Evropské lize dohromady. Díky výhře 4:1 postoupili mezi nejlepších šestnáct týmů soutěže a čekají je minimálně další dva složité zápasy.

S kým? To se ještě neví. Ve hře jsou londýnské velkokluby Arsenal a Chelsea, zástupci španělské špičky ze Sevilly, Valencie nebo Villarrealu, z Itálie mohou přicestovat Inter Milán nebo Neapol.

Slávisté by se rádi podívali do Londýna. „Přál bych si Chelsea, je to velké jméno, kdo by si nechtěl zahrát proti takovému týmu, bylo by to skvělé i pro fanoušky. Ne, že bych jim fandil, ale chtěl bych si proti nim zahrát,“ svěřil se Alex Král. Tomáš Souček by zase chtěl Arsenal. „Už odmala je mám rád,“ říká.

Slavia je tak daleko na evropské scéně po 16 letech a touží po atraktivních zápasech. „Rvali jsme se o to velkou dobu a chtěli bychom do Edenu dostat velký tým, aby mohli lidé přijít na velký zápas, který si budou slávisti dlouho pamatovat,“ prozrazuje trenér Trpišovský, který Krasnodar používá spíš jako zastírací manévr.

Jistota koeficientu

Z východu či jihovýchodu mohou dostat ještě Zenit Petrohrad, se kterým se střetli už ve skupině, Dinamo Záhřeb, které vyřadilo Plzeň.

A pikantní by byl i případný souboj s Dynamem Kyjev. S Ukrajinci se Slavia utkala v srpnu během kvalifikace o Champions League a po vyřazení se vracela hodně rozladěná výkonem rozhodčích.

Vítězství Slavie v Genku pomohlo i celému českému fotbalu. Další přírůstek do koeficientu zajistil, že se český fotbal udrží v elitní patnáctce, což znamená pět zástupců v pohárové Evropě. Aktuálně je Česko třinácté.

„Je to dobré pro český fotbal, přitáhne to mnohem víc fanoušků a i v Evropě se dozví o českých klubech, mohlo by to zvednout kvalitu,“ přemýšlí Alex Král.

Kdo prověří kvalitu Slavie v osmifinále Evropské ligy, bude jasné po jedné hodině odpoledne, los se koná ve švýcarském Nyonu.