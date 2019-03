Slavia měla v týdnu před zápasem s Libercem kvůli reprezentacím k dispozici jen sedm hráčů

Jedna dlouhá série fotbalistů Slavie skončila. Poprvé od srpna zaváhali v ligovém utkání na svém stadionu v Edenu. V 26. kole remizovali s Libercem 1:1. V zápase, na který se připravovali dost zvláštně. Jen sedm fotbalistů sešívaných totiž s týmem v týdnu před zápasem trénovalo normálně. Praha 8:09 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kúdela (uprostřed) v souboji s Liborem Kozákem | Zdroj: ČTK

Mariáš by si zahráli bez problémů, nohejbal taky, ale na fotbalový trénink je sedm lidí dost málo. A právě tolik zbylo trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému, ostatní kvůli reprezentačním povinnostem na týden a půl zmizeli.

„Je to samozřejmě nepříjemné. Je to nepříjemné o to víc, když hrajete s takovým atletickým týmem, který se na zápas chystá čtrnáct dní a celou dobu je v podstatě komplet,“ říkal po zápase Radiožurnálu Trpišovský.

To slávisté byli komplet na jednom jediném tréninku před zápasem s Libercem a navíc ještě ne všichni úplně svěží, například obránce Michael Ngadeu...

„Ve čtvrtek letěl z Afriky a vrátil se až odpoledne. Dokonce usnul na hodinu na masáži,“ přibližuje Trpišovský.

Ngadeu nakonec ani nehrál, ale několik dalších ne zrovna nejčerstvějších reprezentantů ano. Ale vymlouvat se, že Liberec neporazili kvůli únavě a improvizovaným tréninkům, to slávisté nechtěli.

„Příprava nebyla taková, jakou bychom si všichni představovali, ale jsme spolu dlouho, známe se, víme, co chceme hrát, a jaké máme automatismy. Měli jsme si s tím prostě poradit líp,“ věděl obránce Ondřej Kúdela.

„Když chcete být nejlepší, chcete vyhrát a chcete být první, tak je to prostě další z překážek, které musíte překonat,“ doplnil Kúdelu trenér Jindřich Trpišovský. První slávisté stále jsou a minimálně do nedělního večera mají na druhou Plzeň náskok deseti bodů.

Fortuna liga | 26. kolo 29.3. MFK Karviná - FC Baník Ostrava 2:0 30.3. SFC Opava - FK Dukla Praha 2:0 30.3. FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha 2:1 30.3. FC Fastav Zlín - SK Sigma Olomouc 0:2 30.3. FK Teplice - 1.FC Slovácko 2:0 30.3. SK Slavia Praha - FC Slovan Liberec 1:1 31.3. FK Jablonec - 1.FK Příbram 31.3. FC Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 31. 3. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 26 21 2 3 64:19 65 2. Plzeň 25 17 4 4 36:23 55 3. Sparta 26 15 5 6 45:23 50 4. Jablonec 25 12 5 8 44:24 41 5. Ostrava 26 11 6 9 32:29 39 6. Ml. Boleslav 26 10 7 9 46:40 37 7. Zlín 26 11 3 12 31:33 36 8. Liberec 26 9 8 9 27:23 35 9. Teplice 26 10 5 11 30:35 35 10. Olomouc 26 10 4 12 30:37 34 11. Opava 26 8 6 12 36:40 30 12. Slovácko 26 9 3 14 27:40 30 13. Bohemians 1905 25 6 8 11 23:32 26 14. Příbram 25 7 5 13 29:56 26 15. Karviná 26 5 5 16 30:48 20 16. Dukla Praha 26 5 4 17 21:49 19