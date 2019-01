Slavia jedná o Júsufovi z Bohemians. Janu Matouškovi skončila ‚doba hájení‘

Fotbalisté pražské Slavie hned na startu zimní přípravy odletěli na soustředění nedaleko španělské Marbelly. S aktuálním lídrem prvoligové tabulky odcestovaly na kemp všechny tři dosavadní posily - záložníci Lukáš Masopust s Petrem Ševčíkem a obránce Alex Král. Vedení klubu se zajímá také o bahrajnského reprezentačního útočníka Júsufa Hilála z Bohemians 1905. Praha 20:31 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Júsuf Hilál v dresu Bohemians. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Je to jedno ze jmen, které jsme hodně sledovali. Samozřejmě útočníků je málo. Má skvělé dispozice, líbil se nám hodně,“ řekl novinářům před odletem slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pětadvacetiletý Júsuf Hilál přišel do Bohemians v létě a na podzim v lize odehrál 15 kol, v nichž dal pět branek. To z něj dělá aktuálně nejlepšího střelce „Klokanů". Momentálně se s Bahrajnem chystá na mistrovství Asie.

Ve hře je i varianta, že pokud by ho červenobílí získali, ještě by na jaře zůstal na hostování v Bohemians. „Jednání vedou pan Tvrdík (předseda představenstva) s panem Nezmarem (sportovní ředitel). Vím, že kluby jsou v kontaktu. Doufám, že to spěje ke zdárnému konci. Kluby mezi sebou jednají a ta jednání nejsou jednoduchá. Jedna z možností je si toho hráče třeba aspoň zavázat do budoucna,“ uvedl Trpišovský.

Se Slavií do Španělska neodletěli marodi Jakub Hromada a Stanislav Tecl. Matěj Valenta bude hostovat v druholigovém Ústí nad Labem, Lukáš Pokorný míří na hostování do Bohemians 1905 a v jiném týmu by měl na jaře působit i brankář Martin Vantruba.

Marko Alvir se bude připravovat s juniorkou. Peter Olayinka, Ibrahim Traoré, Simon Deli, Michael Ngadeu a Mick van Buren se z logistických důvodů připojí až přímo ve Španělsku, naopak s mužstvem odletěli mladíci brankář Jakub Markovič a Tomáš Vlček.

V týmu zatím zůstává Jan Matoušek, který přišel v průběhu podzimu z Příbrami a postupně ztratil místo v sestavě. „Padla nějaká doba hájení v uvozovkách. Musí si vydupat svoje místo na slunci. Absolvuje oba kempy a uvidíme, kam se propracuje. Pokud do užšího kádru, tak by zůstal. Pokud by to vypadalo, že vytížení nebude takové, tak by pro něj bylo dobré mít trvalou praxi. Tak jsou majitelé klubů domluveni,“ řekl Trpišovský.

Kádr není nafukovací

„Maximálně zabojovat o místo na slunci chci i Jakub Jugas. Bavili jsme se spolu, že do toho vletí rovnýma nohama. A někdy v Portugalsku si s hráči sedneme a seznámíme je s tím, jaká je jejich aktuální role v týmu,“ dodal.

Je rád, že má tři posily hned na startu přípravy. „Na podzim bylo na Balutovi a Olayinkovi vidět, že se k týmu připojili až deset dní před soutěží. Honza Matoušek až během sezony. Pro hráče je strašně důležité se aklimatizovat v klubu, Slavia jako velkoklub je specifická. Teď mají pět šest týdnů na to se ztotožnit s týmem a jeho filozofií,“ uvedl Trpišovský.

Další velké posilování už Slavia nechystá. „Nás je až moc, není to nafukovací. Samozřejmě mapujeme trh, ale spíš se soustředíme na hráče, kteří by přišli do budoucna,“ uvedl Trpišovský.

Slávisté budou ve Španělsku do 10. ledna pracovat hlavně na kondici. Po návratu do Česka je čeká přípravné utkání s Ústím nad Labem a poté sehrají tři zápasy na herním kempu v Portugalsku. Liga vzhledem k nadstavbové části začne už 9. února. „I my trenéři se s tím setkáváme poprvé, příprava je atypická. Volili jsme dva delší kempy v zahraničí s kratším meziblokem. Když vidím dnešní počasí, těšíme se do tepla hodně,“ řekl Trpišovský.

Slávisté jsou na letišti a za chvíli odletí směr Španělsko!

Během večera se můžete těšit na rozhovor s @alexkral98 a trenérem Jindřichem Trpišovským! #SKSMarbella2019 pic.twitter.com/Ex8ASlLJSe — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 3 January 2019