Problém pro Suchého, Koláře, Pokorného a další? Slavia nechce spolupracovat s agenturou Sport Invest

Vedení fotbalové Slavie odmítá spolupracovat s agenturou Sport Invest, která zastupuje přes 240 českých hráčů. Na twitteru o tom informoval předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Důvodem je spor kolem dvacetiletého záložníka Pavla Buchy, kterému Slavia nedovolila zanést do smlouvy výstupní klauzuli. Poté co hráč odmítl prodloužit kontrakt, byl přeřazen do juniorky.

Praha 12:59 21. června 2018