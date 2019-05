‚Oslavy budou, ale chceme dvě trofeje.‘ Trpišovský hráče nehlídal, křepčilo se na hřišti i ve vlaku

Skvostná cesta Evropskou ligou, zisk mistrovského titulu, ale také ještě čekající finále Českého poháru a na závěr derby se Spartou. To byla a ještě bude sezona fotbalové Slavie. Po nedělní remíze 0:0 v Ostravě ale mohly propuknout mistrovské oslavy a trenér Jindřich Trpišovský své hráče nebrzdil. Ostrava 7:50 20. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský (vlevo) a šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík oslavují ligový titul | Zdroj: ČTK

„Nejsem tak naivní, abych si myslel, že hráči nebudou slavit. Těší se na to. Je výhoda, že máme cestu zpátky, postupem času to z nich vyprchá. Ve středu máme pohár a chceme na to navázat, chceme dvě trofeje,“ prohlásil po remíze ve Vítkovicích trenér jistých mistrů ze Slavie Jindřich Trpišovský.

OBRAZEM: Bezbranková remíza stačila, pak propukla radost. Podívejte se, jak slavili sešívaní titul Číst článek

„Oslavy budou. Klukům nechci ani nemůžu nic zakazovat, ani bych na to neměl páky. Domů je doprovázet nebudu,“ dodal s tím, že spoléhá na hráče. Ostatně už v pondělí odpoledne čeká mistry první trénink v přípravě na středeční olomoucké finále Českého poháru opět proti Baníku.

Sezona totiž sešívaným ještě neskončila. Už ve středu budou bojovat o druhou letošní trofej, o víkendu je pak čeká „oslavný“ zápas, kdy do Edenu dorazí Sparta.

„Ještě nás čekají dva zápasy. V jednom hrajeme o další trofej, v tom posledním o čest. Hodnocení bych nechal na konec,“ určil sportovní ředitel Jan Nezmar, že Slavia by chtěla získat tuzemský double, tedy titul i pohár. To se Pražanům naposledy povedlo v roce 1942.

I v návalu radosti a emocí nezapomněl trenér Trpišovský ocenit soupeře, především druhou Plzeň a jejího trenéra. „Pavel Vrba je v Plzni dva roky, získal s ní titul a dvakrát postoupil do jarní části Evropské ligy. Jeho návrat je neuvěřitelný, spousta lidí si jeho práci ani neuvědomuje, byl to strašně těžký soupeř,“ uznal trenér Slavie ještě před oslavnou cestou do Prahy.

Před čtyřmi roky, kdy vstoupil do ligy, o podobné sezoně ani nesnil. Ještě v roce 2013 trénoval Horní Měcholupy, tehdy třetiligového nováčka, který už dnes ani nemá mužský tým. A teď dovedl silný tým Slavie k nejcennější tuzemské trofeji.

Šampaňské si přivezli hned

Slavilo se i hned po zápase přímo na ploše. Plný sektor fanoušků Slavie se ve Vítkovicích radoval se svými hráči. Sice ještě bez poháru, který dostanou až po posledním kole, ale šampaňské si Pražané přivezli.

Poprvé se z mistrovského titulu mohl radovat i pravý obránce Vladimír Coufal, který přišel loni v létě z Liberce, ale zvažoval i nabídku konkurenční Sparty: „Nakonec jsem rozhodl kvůli klukům a realizačnímu týmu. Přišel jsem vyhrávat trofeje a hrát nejlepší zápasy. Jsem nesmírně rád, že jsem si vybral Slavii,“ pochvaloval si své rozhodnutí Coufal.

Mistři se mohli spoléhat i na Tomáše Součka, zřejmě jednoho z nejužitečnějších fotbalistů celé soutěže. Ten si druhého titulu se Slavií jako klíčový hráč mužstva vážil o to víc.

„Titul se rodil hodně těžko, měli jsme strašně náročnou sezonu. Byla tam Evropská liga, liga i Mol Cup, tak jsme rádi, že se nám to povedlo už kolo před koncem,“ prohlásil defenzivní záložník, o kterého mají velký zájem i zahraniční kluby. Nejčastěji se mluví o nabídkách z Ruska.