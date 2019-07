Trenér fotbalistů Slavie Trpišovský hned na úvod sezony překonal prokletí zlínského stadionu

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský může být na úvod nové ligové sezony spokojený. Nejen, že jeho svěřenci vyhráli ve Zlíně 1:0, bylo to navíc na stadionu, na kterém se Trpišovskému dlouhodobě nedařilo. V zápase to ale na vítězství dlouho nevypadalo. Zlín 14:20 16. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie oslavují gól proti Zlínu | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

V 70. minutě padl první a zároveň jediný gól utkání. Pro pražskou Slavii byla trefa Josefa Hušbauera vítězná. „Chtěl jsem trefit bránu, a to po zemi, protože vím, že gólmani se vždycky snaží co nejvíc roztáhnout, tak jsem to chtěl dát spíš mezi nohy,“ řekl Radiožurnálu Hušbauer.

Naposledy vyhrál Trpišovský ve Zlíně ještě s Viktorkou Žižkov. Ohlasy po zápase si poslechněte v reportáži Jakuba Malovaného

V první chvíli se ale záložník Slavie moc neradoval, protože si nebyl jistý, jestli náhodou nestojí v ofsajdu. „Viděl jsem tam i video, takže to asi rozhodl správně. Akorát jsem v tu chvíli tolik neslavil, protože jsem nevěděl, jestli jo, nebo ne. Tak mi to přišlo takové… že bych to slavil a ono by se to zrušilo,“ dodal záložník Slavie.

Podle slov Hušbauera Slavii první poločas příliš nevyšel a bylo nutné si o přestávce pár věcí v kabině vyjasnit. „První půle se nám moc nepovedla, hlavně začátek, kdy jsme mohli prohrávat. Tady Koli (brankář Ondřej Kolář – pozn. red.) nás podržel dvakrát třikrát. Myslím, že jsme si to o půli vyříkali a druhou půli jsme už do toho šli víc my, měli jsme víc ze hry a věděli jsme, že když dáme první gól, tak už bychom to měli udržet,“ uzavřel Hušbauer.

Trenér Jindřich Trpišovský měl ve Zlíně ještě jeden důvod k radosti, protože se mohl konečně po dlouhých letech radovat z vítězství na místním stadionu.

„Naposled to, myslím, bylo ještě s Viktorkou Žižkov – 2:1 jsme vyhráli. To už je strašná historie, je to strašně dlouho. Myslím, že jsme tady ani neremizovali, je to asi šest nebo sedm zápasů. Měl jsem takové tři stadiony, kde jsem ještě nikdy nevyhrál, Zlín patřil mezi ně. Už mi zbývají jenom dva. Jsem rád, že jsme to protrhli, i když to tak 30 minut vůbec nevypadalo. Jsem rád, že tady po dlouhé době sedím v jiném tónu než obvykle,“ popsal Trpišovský.