‚Takhle vyčerpané jsem některé dlouho neviděl.‘ Náročný program Slavie i přes únavu dál pokračuje

Reprezentační přestávka bývá pro většinu ligových týmů vítaným obdobím. Fotbalisté dostanou na pár dní volno, odpočinou si a pak se v trénincích připraví na další zápasy. Ale vykládejte to slávistům – většina z jejich opor měla kvůli cestám s národním týmem ještě náročnější program než jindy a před ligovým utkáním v Brně není zrovna nejčerstvější. Praha 17:09 4. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie slaví gól | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Jména fotbalistů Slavie jste mohli z přenosů Radiožurnálu ze zápasů české reprezentace slýchat docela často, třeba Jan Bořil odehrál během jednoho týdne utkání s Estonskem, Belgií i Walesem od prvního do posledního hvizdu a také Lukáš Provod byl pokaždé v základní sestavě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Slavie si po náročném ligovém i pohárovém programu neodpočinuli ani během reprezentační pauzy. Hrát za své národní týmy odjelo celkem deset slávistů. Natáčel Jan Suchan

„Ať to byl Provy, Bóřa a spol. Bylo vidět, jak náročný mají za sebou tito hráči program. Odtáhli celé jaro, plus evropské poháry a cestování a naskočili do všech třech reprezentačních zápasů. Na konci to bylo vidět. Někteří z těch, které jmenuji, když se vrátili, tak jsem je dlouho neviděl takhle utahané a vyčerpané. A to ani v žádné zimní přípravě. Myslím, že se to u nich všechno sečetlo,“ vykládá trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Kromě Bořila s Provodem absolvovali všechny tři duely také Tomáš Holeš a Lukáš Masopust, byť ten pokaždé jen na pár minut. Nicméně lety do Polska, zpátky do Česka, do Walesu a zase do Česka také asi neposlouží jako nejlepší regenerace.

„Z Walesu se vraceli hned po zápase, takže přiletěli v pět ráno. To všechno se kumuluje,“ říká Trpišovský.

Kolář už má zhotovenou speciální masku. ‚Chci se vrátit co nejrychleji,‘ přeje si gólman Slavie Číst článek

Připočíst můžete tři zápasy v základní sestavě pro Nicolae Stanciua v rumunském dresu a Ondřeje Lingra za český výběr na Euru do 21 let. Celkem nastoupilo za národní týmy deset slávistů.

Pro srovnání: sparťanů bylo sedm, libereckých fotbalistů pět a třeba nedělní soupeři Slavie z Brna byli bez reprezentačních povinností.

Brno, pak Arsenal

„Máme zkušenost po repre pauzách, že hráči, kteří byli pryč, tak trvá zhruba 12-14 dní, než se vrátí do rytmu, na který byli zvyklí. Teď to musíme složit hlavně z těch hráčů, kteří nejsou tak zatížení,“ plánuje trenér úřadujících mistrů.

Trpišovského svěřenci si neodpočinou ani v příštím týdnu, protože poletí do Londýna na úvodní čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem. Ještě před tím ale v neděli čeká slávisty ligový zápas v Brně, který začne v 18.30.

Kdo si během reprezentační pauzy dokázal odpočinout, byl Peter Olayinka, který se stihnul v domovské Nigérii oženit.