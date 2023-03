Vítězný gól jsem skoro nerozdýchal. Kluci mě zalehli, směje se Lingr, který rozhodl šlágr proti Plzni

Jen na několik hodin opustila Slavia vedení v tabulce fotbalové ligy. Sparta totiž v sobotu odpoledne porazila 3:0 Ostravu a virtuálně vedla českou nejvyšší domácí fotbalovou soutěž. Slávisté ale ve šlágru 23. kola proti Plzni po nevýrazném prvním poločase utkání otočili a po vítězství 2:1 se vrátili na první místo. Rozhodující trefu vstřelil záložník Ondřej Lingr, který branku slavil skluzem po kolenou. Praha 9:34 12. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Lingr vstřelil v zápase Slavie proti Plzni rozhodující gól | Zdroj: Profimedia

„Hřiště bylo trochu suché, udělal jsem tam pár kotrmelců, narazil jsem do ‚Hromadiče‘. Byla to velká euforie, kluci běželi doleva, doprava. Chtěl jsem běžet za klukama z realizačního týmu, ale nakonec z toho vzniklo, že jsem byl zalehnutý a pomalu jsem ani nemohl dýchat. Oslava suprová,“ říkal Radiožurnálu střelec vítězného gólu Ondřej Lingr.

Šlágr 23. kola fotbalové ligy si nenechali ujít ani bývalí hráči, kteří v minulosti oblékali dres Slavie.

„Nejdůležitější je, že se udržela první příčka a vzhledem k výsledku Sparty v Ostravě je to cennější. Ze Sparty i Plzně musíte mít vždy respekt, ať je jakákoliv situace. Je pro český fotbal jen dobře, že se o titul perou tři mužstva. Liga bude až do posledního kola zajímavá. Nejlepší by bylo, kdyby byla zajímavá s takovým výsledkem na konci,“ přeje si legenda pražské Slavie Pavel Kuka.

Fotbalisté Slavie mají za sebou jeden z vrcholů jarní části prvoligové soutěže a už nyní se soustředí na další důležité zápasy.

Očekávané derby mezi Spartou a Slavií je na programu 15. dubna. Hrát se bude na Letné a přesto, že mají fanoušci Sešívaných o vítězi předem jasno, mírná nervozita je na místě.

„Konec sezony bude určitě hodně náročný, ale věřím, že pokud je dokážeme porazit na Letné, tak titul získáme. Po letech to bude zase krásný souboj,“ těší se už nyní na derby fanoušek Slavie.

V právě rozehraném 23. kole Fortuna ligy vede Slavia s dvoubodovým náskokem na druhou Spartu a čtyři body k dobru má na třetí Plzeň.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 12. 3. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 23 17 2 4 65:18 53 2. Sparta 23 15 6 2 54:22 51 3. Plzeň 23 15 4 4 44:20 49 4. Slovácko 22 10 5 7 26:30 35 5. Olomouc 23 8 9 6 36:26 33 6. Bohemians 1905 22 9 5 8 37:38 32 7. Hr. Králové 23 9 4 10 28:31 31 8. Ml. Boleslav 22 7 6 9 31:33 27 9. Liberec 22 7 5 10 28:30 26 10. Jablonec 22 7 5 10 35:40 26 11. Brno 22 7 5 10 32:42 26 12. Ostrava 23 6 7 10 35:35 25 13. Č. Budějovice 23 7 4 12 22:40 25 14. Teplice 22 5 5 12 27:53 20 15. Zlín 23 3 10 10 26:42 19 16. Pardubice 22 5 4 13 20:46 19