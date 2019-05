Trenér Plzně Vrba po porážce: Rozhodnuto není, ale Slavia udělala obrovský krok

„Slavia udělala obrovský krok, ale nemyslím, že je rozhodnuto. Hraje se o devět bodů, ale Slavia má obrovský náskok s tím, jak málo zápasů se ještě hraje,“ řekl po porážce na Slavii trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba.

Slavia - Plzeň 3:1. Desetiminutová smršť v závěru přiblížila sešívané titulu Číst článek

V Edenu se před 18 tisíci fanoušky dlouho hrálo bez velkých šancí, až od 80. minuty padly v rychlém sledu čtyři góly, z toho tři do sítě Aleše Hrušky.

„Čekalo se na první gól, nám se to nepodařilo, i když jsme měli tři situace, kdy jsme ho mohli dát. Do té doby to byl zápas bez vyložených šancí. Pak Slavie zahrála úžasně jednu situaci, kdy rychle přenesla hru. Zahrála prostě výborně. Pochválil bych ji. Kdybychom dali první gól, možná by to vypadalo jinak. Ale na možná se nehraje,“ uznal trenér poraženého týmu.

Hlavně poslední minuty byly hodně vyhecované. Krátce po prvním inkasovaném gólu se po situaci v pokutovém území Slavie hráči Viktorie dožadovali aspoň prozkoumání videozáznamu, jenže rozhodčí Zelinka se na monitor podívat nešel.

„Jsem překvapený, s jakou rychlostí rozhodovali. Jindy to trvá čtyři minuty, teď 20 vteřin, to je super,“ usmál se Vrba. „Nechtějte po mně, abych střílel od pasu. Pak bych byl kritizovaný za to, co jsem říct možná neměl,“ dodal.

U klíčových situací byl David Limberský. Při prvním gólu Slavie nepohlídal náběh sešívaných, o chvíli později byl autorem penaltové ruky.

„Kdybych měl být naštvaný, musím být naštvaný i na hráče, kteří nedali góly. Jestli chceme uspět, musíme se prosazovat. Je to kolektiv, v šatně si vyříkáme, kdo udělal chybu,“ prohlásil Pavel Vrba.

Po druhém kole nadstavby a výhře 3:1 má Slavia 76 bodů, Plzeň na druhém místě o pět méně a její šance na obhajobu titulu jsou už spíše teoretické.