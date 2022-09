Nejdřív Ballkani a teď Plzeň. Dny po konferenční lize čeká Slavii v lize boj o první místo

Fotbalisté Slavie zvládli první domácí utkání v základní skupině Evropské konferenční ligy. Kosovský tým Ballkani porazili 3:2. Radost jim ale kazí ztráta ofenzivního hráče Ivana Schranze, který podle šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka přijde kvůli poranění hlavy a krční páteře o zbytek podzimu. Už bez něj tak čeká Slavii nedělní ligový šlágr v Plzni o první místo tabulky. Praha 13:24 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Olayinka v utkání Evropské konferenční ligy | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

Slávisté vstoupili do důležitého týdne úspěšně. Proti Ballkani vyhráli v Evropské konferenční lize 3:2 a mohou se tak v klidu soustředit na další zápas, který je čeká za dva dny. Slavia se v lize představí v Plzni v souboji o první místo.



Tohoto faktu si byl vědom i trenér Slavie Jindřich Trpišovský, přesto ale na utkání s Ballkani poslal to nejlepší, co měl v daný moment k dispozici.

„Šetření sil jsme teď úplně neřešili. Myslím si, že náš styl hry je hodně náročný. Proto někdy i ty hráče vyndáváme, aby neměli třeba sérii čtyřech nebo pěti zápasů po sobě. Víme, že pro svůj fotbal potřebujeme běžeckou stránku, abychom to byli my,“ citoval Trpišovského Radiožurnál.

Právě šířka kádru je pro tak nabitý zápasový program klíčová. Slavia za dva dny v neděli nastoupí v Plzni k souboji o první místo v ligové tabulce. Krátká doba mezi zápasy, ale podle Davida Juráska není pro slávisty žádnou komplikací.

„Tenhle kádr je velký a většina kluků zápasy čtvrtek-neděle zažilo, ví, jak se připravit. Pro mě je to třeba novější, ale věřím, že tady máme i toho zázemí i lékařskou péči dost dobré na to, abychom byli na neděli fit,“ popsal Jurásek.

„Jsme na to zvyklí, hrajeme třetí rok čtvrtky-neděle, takže víme, co to obnáší. Teď máme zase výhodu, že jsme necestovali, že jsme hráli v neděli doma, dneska jsme hráli doma a do Plzně je to kousek, což taky hraje v tom miniseriálu týdne čtrnácti dnů nějakou roli. Myslím si, že ten zápas úplně o tomhle nebude,“ řekl trenér Trpišovský.

