Fotbalovou ligu čeká souboj Slavie s Plzní. Pražané mají šanci osamostatnit se na čele tabulky

Fotbalisté Plzně a Slavie mají v posledních dnech náročný program. Ve čtvrtek pro ně začaly boje o postup do osmifinále Evropské ligy. A před odvetami se spolu teď utkají v důležitém zápase domácí nejvyšší soutěže. Souboj druhé Viktorie s vedoucím pražským týmem se ve 21. kole odehraje na západě Čech Plzeň, Praha 10:49 17. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trénink slavistických fotbalistů | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Jestli někde platí už pátou sezónu výhoda domácího prostředí, tak je to v zápasech mezi Plzní a Slavií. Týmy na svém stadionu pravidelně vyhrávají. Viktorii by se v tomhle případě pokračování série hodilo.

Viktorie Plzeň - SK Slavia Praha Celé utkání můžete sledovat online na iROZHLAS a nebo poslouchat přímý přenos Radiožurnálu

„Slavie tím, že má šestibodový náskok, tak určitě bude chtít hrát fotbal, který bude bavit jejich fanoušky, a doufám, že se k tomu připojíme i my a že to bude dobrý fotbal. Věřím tomu, že v domácím prostředí potvrdíme naší kvalitu,“ doufá plzeňský trenér Pavel Vrba.

Matematicky je před zápasem jasno. Pokud vyhraje Plzeň, bude její ztráta jen tříbodová, remíza ponechá současný stav, a pokud by Viktoria prohrála, naroste manko na devět bodů.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský by ale ani takový náskok nepřeceňoval. I proto, že se poprvé bude hrát nadstavba se skupinou o titul.

Příbram přestřílela Zlín 3:2. Bohemians se dále trápí, na výhru čekají už deset ligových kol Číst článek

„Může to něco napovědět, ale zdaleka to nic neurčí. Bude to velmi důležitý zápas, ale pak se bude hrát ještě o hodně bodů,“ upozorňuje trenér vedoucího týmu ligy.

Slavia i Plzeň odskočily v boji o titul ostatním, třetí sezónu po sobě se prakticky rozhoduje bitva o ligový triumf jen mezi těmito soupeři. Teď má zatím navrch pražský celek.

„Jedeme tam samozřejmě s respektem, ale zase taky s nějakým zdravým sebevědomím,“ říká kapitán Slavie Milan Škoda před zápasem, ve kterém bude pod tlakem hlavně domácí Plzeň.

„Myslím si, že v Plzni jsme pod takovým tlakem každý zápas. Každý zápas chceme vyhrát a myslím si, že bychom i měli vyhrávat. Máme dost kvalitní tým na to, abychom ty utkání zvládali,“ věří záložník Viktorie Jan Kovařík.

Utkání Plzně se Slavií začne v 17 hodin. Online ho můžete sledovat na iROZHLAS nebo poslouchat přímý přenos Radiožurnálu.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 17. 2. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 20 17 1 2 50:16 52 2. Plzeň 20 14 4 2 30:16 46 3. Ostrava 21 11 5 5 28:17 38 4. Jablonec 20 11 3 6 40:19 36 5. Sparta 20 10 5 5 31:16 35 6. Zlín 21 9 3 9 27:26 30 7. Liberec 21 7 7 7 22:19 28 8. Slovácko 21 9 0 12 24:31 27 9. Ml. Boleslav 21 7 5 9 39:37 26 10. Teplice 21 7 4 10 21:29 25 11. Opava 20 7 3 10 27:31 24 12. Příbram 21 6 5 10 27:49 23 13. Olomouc 21 6 4 11 19:34 22 14. Bohemians 1905 21 4 7 10 18:29 19 15. Karviná 21 4 4 13 25:40 16 16. Dukla Praha 20 4 4 12 16:35 16