Úplně se z toho třepu, radoval se slávista Coufal po losu Ligy mistrů. Obává se soubojů s Messim

O moc těžší los mít nemohli, a co je pro fotbalisty Slavie důležitější: zajímavější také ne. Po galavečeru v Monaku už ví, že ve skupině Ligy mistrů se utkají s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán. Tedy velkokluby, které už slavnou soutěž v minulosti vyhrály. Praha 10:50 30. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Coufal v dresu Slavie v odvetě 4. předkola Ligy mistrů proti Kluži | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Jako bývalý skvělý brankář má Petr Čech jistou ruku a jako losující v Monaku předvedl, že i šťastnou. Ze slávistické kabiny se po zařazení do skupiny F ozval radostný řev a Vladimíru Coufalovi vydržela radost, i když přišel mezi novináře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bývalý brankář Petr Čech fotbalové Slavii při losování Ligy mistrů moc štěstí nepřinesl. Tedy alespoň na hratelné soupeře. Jinak jsou Pražané ze svých soupeřů nadšení. Více si poslechněte v reportáži Marka Augustina

„Slyšeli jste to sami. Taková skupina… Úplně se z toho třepu, hrát proti takovým gigantům. Myslím si, že letos si to zasloužíme a snad je dokážeme trochu potrápit,“ popisoval Coufal.

Aby se obránci českého mistra jeho další fotbalové mohlo splnit, musí například zastavit jednoho z nejlepších fotbalistů planety, barcelonskou hvězdu Lionela Messiho.

„Doufám, že na jeden proti jednomu nedojde. Mě probíhají v hlavě jen ta křídla, co tam hrají. Bude to těžké. Byl jsem tady, když hrála Plzeň v Edenu s Barcelonou, koukal jsem na Messiho a teď tady proti němu budou hrát, takže je to úplně neskutečné. Těším se na to,“ citoval Coufala Radiožurnál.

Slavia Praha se v základní skupině Ligy mistrů utká s Barcelonou, Borussií Dortmund a Interem Milán Číst článek

Podobně jako trenér Slavie Jindřich Trpišovský. On navíc o Plzeň s Barcelonu na stadionu v Edenu přišel. Jako kouč měl tehdy jiné starosti: „2011, tak to jsem byl podle mě s Horními Měcholupy v divizi v tu chvíli, nebo s béčkem Viktorky Žižkov ve třetí lize. Ale slyšel jsem o tom zápase Škoďáka vyprávět, protože se na tom zápase byl podívat, a říkal, že Messi ušel osm kilometrů v tom zápase, dal dva góly a na jeden přihrál. V nějakém podobném duchu to vždycky vypráví.“

A góly dal tři, ne dva, jak vypráví Jindřichu Trpišovskému Milan Škoda. Potvrdit si to oba u Lionela Messiho mohou konec konců sami. Liga mistrů začne 17. září a Slavia bude argentinského útočníka bránit už možná bez Alexe Krále. K získání talentovaného reprezentanta je blízko Spartak Moskva.