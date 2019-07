Slávistické cíle pro úvod sezony: vykročit za obhajobou, pokusit se o Ligu mistrů a udržet Ngadeua

Fotbalisty Slavie čeká náročná sezona, ve které budou obhajovat domácí ligový titul, vítězství v poháru a také bojovat o postup do Ligy mistrů. Před startem nového ligového ročníku ale vršovický klub řeší také budoucnost kamerunského stopera Michaela Ngadeua. Praha 19:42 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

„Můžeme bojovat na tom mentálním poli, aby nás neopustil. A pak také na tom manažerském, vytvořit mu takové podmínky, aby zůstal,“ hodnotil pro Radiožurnál situaci kolem kamerunského stopera trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slávistický trenér Jindřich Trpišovský promluvil o cílech svého týmu pro úvod sezony. Více v reportáži Davida Prouzy

Ngadeu má v současném kontraktu výstupní klauzuli, takže kdyby se rozhodl nějakou nabídku přijmout, klub mu nemůže bránit. Případný odchod opory zadních řad by pro Slavii znamenal velkou ztrátu. Zvlášť když druhý stoper Simon Deli je už hráčem belgických Brugg.

„V české lize máme tak dva hráče, kteří by se tomu mohli v budoucnu přiblížit, ale nahradit je teď hned, to je nemožné. Pak jedině příchod ze zahraničí a to je tolik aspektů… Zvyknout si na herní styl, poznat spoluhráče, řeč. U stoperů je to nejsložitější,“ řekl Trpišovský.

Manuál ke startu fotbalové ligy: nová pravidla, nejzajímavější přestupy i tipovačka na vítěze Číst článek

Slavie vstoupí do nového ligového ročníku v pondělí zápasem na hřišti Zlína. Celkem odehraje v české nejvyšší soutěži pět utkání a pak ji čeká play-off o Ligu mistrů. Tu ale zatím trenér vršovického klubu tolik neřeší.

„Liga mistrů je náš sen, ale hlavní cíl je dobře začít ligu. Hrajeme dva zápasy venku a pak máme doma Olomouc, je to nepříjemný start do soutěže,“ dodal.